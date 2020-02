Đồng Nai: Truy tìm kẻ sát hại bé trai 10 tuổi rồi bỏ trốn

Theo thông tin ban đầu, chiều 12/2, Vi Thái Thiện (ngụ huyện Xuân Lộc) chạy xe máy tới ấp 3, xã Lâm San. Tại đây, Thiện đã qua nhà bà Thu Nga và dụ dỗ đưa cháu T.T.K (10 tuổi) đi tới 1 con đường khác trên địa bàn ấp.

Lợi dụng nơi vắng vẻ, Thiện đã xuống tay sát hại dã man cháu bé 10 tuổi. Gây án xong, đối tượng rời khỏi hiện trường và bỏ trốn.

Phát hiện sự việc, người dân đã trình báo công an. Công an huyện Cẩm Mỹ phối hợp cùng các đơn vị nghiệp Công an tỉnh Đồng Nai khám nghiệm hiện trường trong đêm và đang truy bắt nghi can gây án.

Được biết, trước đây Thiện từng quen biết bà Thu Nga, mẹ cháu K.

Vụ việc việc đang được công an tiếp tục làm rõ.

Nguyễn Tuấn