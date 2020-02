Dò tìm bom mìn quanh hiện trường vụ Tuấn “khỉ” bị tiêu diệt

Đến trưa 14/2, các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an vẫn đang phối hợp với Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường nơi Lê Quốc Tuấn (Tuấn “Khỉ”) bị tiêu diệt vào đêm 13/2. Lực lượng chức năng đã huy động người dò tìm bom mìn, kim loại quanh khu vực nơi Tuấn “Khỉ” bị tiêu diệt ở huyện Hóc Môn.

Đoạn đường tỉnh lộ 15 từ cầu Xáng đến khu vực giáp ranh huyện Củ Chi vẫn đang được Công an phong tỏa. Hàng trăm người dân hiếu kì vẫn tập trung theo dõi vụ việc.

Rạng sáng 14/2, thi thể của Tuấn “Khỉ” được đưa về Trung tâm pháp y TP.HCM để tiếp tục khám nghiệm, phục vụ công tác điều tra vụ án.

Trước đó, lực lượng Công an đã phát hiện Lê Quốc Tuấn đang lẩn trốn tại ấp Tân Hòa, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP.HCM. Lực lượng Công an đã triển khai khép chặt vòng vây, không để đối tượng trốn thoát; đồng thời, kêu gọi đối tượng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Đến 22h15 ngày 13/02, phát hiện đối tượng Lê Quốc Tuấn liên tục di chuyển, lên đạn súng AK, ngắm bắn về phía lực lượng truy bắt, với thái độ hung hãn chống trả đến cùng; nhằm đảm bảo an toàn cho lực lượng truy bắt và người dân, lực lượng Công an đã buộc phải nổ súng tiêu diệt đối tượng.



Tại hiện trường, lực lượng Công an đã thu giữ 01 khẩu súng AK, 09 viên đạn (trong đó có 01 viên đã lên nòng và 08 viên trong hộp tiếp đạn).



Hiện Công an TP.HCM đang tiến hành các biện pháp điều tra theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời, tổ chức lực lượng tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan đến vụ án.

Minh Nghĩa