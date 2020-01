Diễn biến mới nhất dịch viêm phổi cấp do vi rút Corona (cập nhật)

Theo thông tin từ Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm của Việt Nam, Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam (PHEOC Việt Nam), Cơ quan Đầu mối thực hiện Điều lệ Y tế quốc tế Việt Nam, đến ngày 26/1/2020, thế giới đã ghi nhận 2.019 trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV, trong đó có 56 trường hợp tử vong (đều tại TP Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc và có 1 trường hợp là cán bộ y tế).

So với ngày 25/1/2020, số ca mắc tăng 719 trường hợp, số trường hợp tử vong tăng 15 trường hợp.

Tại Trung Quốc đã ghi nhận 1.979 trường hợp tại 30 tỉnh/thành phố. Trung Quốc đã triển khai phong tỏa 18 thành phố của tỉnh Hồ Bắc, dừng hoạt động các phương tiện giao thông ra, vào thành phố.

Ngoài Trung Quốc, hiện tại đã ghi nhận 40 trường hợp trường hợp bệnh xâm nhập tại 12 quốc gia và 3 vùng lãnh thổ thuộc Trung Quốc bao gồm: Thái Lan (5 trường hợp), Hồng Kông - Trung Quốc (5), Australia (4), Singapore (3), Malaysia (3), Pháp (3), Đài Loan - Trung Quốc (3), Hàn Quốc (3), Nhật Bản (2), Việt Nam (2), Hoa Kỳ (2), Ma Cao - Trung Quốc (2), Nepal (1), Canada (1), Pakistan (1).

Tại Việt Nam đã ghi nhận 59 trường hợp có triệu chứng sốt, có tiền sử đi về từ vùng có dịch, bao gồm 22 trường hợp đã được loại trừ nhiễm nCoV; 35 trường hợp tiếp tục theo dõi, cách ly và 02 trường hợp người Trung Quốc dương tính với nCoV được cách ly tại Bệnh viện Chợ Rẫy có tình trạng ổn định.

Bộ Y tế tiếp tục triển khai các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng và Phó Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do nCoV, bao gồm: Giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV và duy trì theo dõi, cập nhật kết quả điều tra các trường hợp tiếp xúc trực tiếp với người bệnh tại các khu vực; Tổ chức điều tra và lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp có các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV ngay khi nhận được thông tin; Công tác triển khai tờ khai y tế trong hai ngày đầu triển khai đã có tổng cộng trên 50.000 hành khách đến từ Trung Quốc thực hiện khai báo y tế; Báo cáo kịp thời hàng ngày với Thủ tướng Chính phủ về tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV.

Huyền Anh