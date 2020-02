Đề nghị xử lý hình sự doanh nghiệp dùng giấy vệ sinh sản xuất khẩu trang

Chiều 24/2, ông Hoàng Đại Nghĩa, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 1 (Cục Quản lý thị trường Hà Nội) cho biết, các cơ quan chức năng mới họp bàn để thống nhất quan điểm xử lý Công ty TNHH Việt Hàn (ở xã Minh Cường, huyện Thường Tín, TP Hà Nội).

“Trong cuộc họp với các cơ quan chức năng mới đây gồm Viện kiểm sát, Công an huyện Thường Tín, Công an Đống Đa, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03, Công an TP Hà Nội) Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05, Công an TP Hà Nội), Sở Y tế, Cục Nghiệp vụ Cục Quản lý thị trường, Cục Quản lý thị trường TP Hà Nội, các Đội quản lý thị trường…

Tất cả đều thấy có dấu hiệu hình sự nên đi đến quyết định chuyển toàn bộ vụ việc sang cơ quan cảnh sát điều tra xử lý. Chúng tôi đã gửi công văn lên Công an TP Hà Nội để xem cụ thể đơn vị nào tiếp nhận hồ sơ vụ việc này”, ông Nghĩa thông tin.

Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 1 cho hay, khi hồ sơ được chuyển tới cơ quan điều tra thì đơn vị này sẽ xác định làm rõ từng tội danh cũng như điều tra rõ số lượng khẩu trang làm bằng giấy vệ sinh công ty trên đã sản xuất bán ra thị trường.

Trước đó, vào sáng ngày 13/2, Đội Quản lý thị trường số 1 đã phối hợp với Tổng Cục Quản lý thị trường, Công an thành phố Hà Nội bất ngờ kiểm tra cơ sở sản xuất khẩu trang thuộc Công ty TNHH Việt Hàn.

Bước đầu khai nhận với cơ quan chức năng, người đàn ông tên Nguyễn Văn Long (thợ kỹ thuật của Công ty TNHH Việt Hàn) cho biết, trước đó đã mua một cuộn giấy vệ sinh với trọng lượng 40kg từ Bắc Ninh đem về cơ sở ở xã Minh Cường. Số giấy này được đưa vào máy để sản xuất thành khẩu trang 4 lớp thay cho lớp vải kháng khuẩn.

Với số lượng 40kg giấy vệ sinh sẽ sản xuất ra khoảng 2-3 thùng, mỗi thùng 50 hộp, mỗi hộp 50 chiếc (tương đương 5.000-7.500 chiếc khẩu trang. Theo anh Long, cơ sở này đã sản xuất khẩu trang bằng giấy vệ sinh từ ngày mùng 2,3 Tết Nguyên đán Canh Tý và đã bán một số lượng ra thị trường. Hiện còn một số lượng chưa kịp bán thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

Ngoài ra, ngày 11/2, Đội QLTT số 1, Cục QLTT Hà Nội phối hợp với Đội 4 PA05 – Công an Hà Nội tiến hành kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát: 29C-939.89 dừng đỗ trước cửa nhà 69 Hồ Văn Chương, Đống Đa.

Khi kiểm tra phát hiện trên xe có 58 thùng hàng chứa các loại khẩu trang, mỗi thùng chứa 50 hộp (loại hộp 50c) tổng số 145.000 chiếc. Chủ hàng là Chu Ngọc T. trú tỉnh Lạng Sơn khai, số hàng được mua gom trên mạng bán với giá 364.000đ/hộp không có hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Tổng trị giá 1,05 tỷ đồng.

Đội QLTT số 1 niêm phong lô hàng trên và lấy mẫu gửi đến Trung tâm kiểm nghiệm thuốc mỹ phẩm Hà Nội giám đinh Chất lượng xử lý theo quy định. Theo đó, qua xác định có sản phẩm do Công ty Việt Hàn sản xuất.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng hiện đã niêm phong toàn bộ hàng hóa, máy móc thiết bị tại Công ty TNHH Việt Hàn để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

