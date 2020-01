Dấu hiệu cảnh báo lá gan bị hủy hoại trong ngày Tết

Gan nhiễm độc là tình trạng những độc tố xâm nhập vào gan và hủy hoại gan. Tình trạng này khá phổ biến nhưng không phải ai cũng nắm được các dấu hiệu nhận biết. Nhất là vào dịp Tết, PGS Trịnh Thị Ngọc – Phó chủ tịch hội Gan mật Hà Nội cho biết số ca bệnh lý về gan sau Tết bao giờ cũng tăng lên từ 1,5 tới 1,6 lần so với ngày bình thường.



Ngày Tết, người dân nhất là nam giới thường có thói quen chỉ uống rượu hoặc bia và không ăn uống. Thậm chí có người cả Tết mỗi ngày uống hết lít rượu cuốc lủi. Ngoài ra, không chỉ uống rượu bia mà ngày Tết mọi người ăn nhiều thịt hơn ngày thường, ít ăn rau và hoa quả. Vì thế, gan càng làm việc quá tải hơn và không thải độc hết có thể gây nhiễm độc cho gan.



Bác sĩ Ngọc đưa ra các dấu hiệu cảnh báo gan bị nhiễm độc và cần phải đi kiểm tra bác sĩ ngay sau Tết. Cách tốt nhất kiểm tra chức năng gan, bác sĩ Ngọc cho biết chỉ cần xét nghiệm nếu men gan tăng đột biến thì các bác sĩ sẽ cho làm các xét nghiệm chuyên sâu. Nhưng không nên coi thường việc men gan tăng cao vì men gan tăng cao là dấu hiệu chỉ ra gan bạn đang bị chết dần, chết mòn.



Khi có dấu hiệu mệt mỏi, vàng da…. là những thay đổi theo chiều hướng tiêu cực của cơ thể khi gan bị nhiễm độc. Tình trạng nhiễm độc gan xảy ra khi các độc chất vượt quá khả năng giải độc của gan, tích tụ lâu dài rồi sinh bệnh tại gan và toàn cơ thể. Tình trạng này thường nảy sinh ở người hay dùng rượu bia, thuốc lá, thực phẩm kém an toàn, ăn nhiều chất béo và thức ăn nhanh, bị thừa cân, sử dụng thuốc trị bệnh lâu ngày…



Hiện tượng da đổi màu, vàng mắt, nước tiểu chuyển màu vàng đục cảnh báo chứng vàng da của bệnh viêm gan. Màu phân thay đổi sang xám hoặc bạc, thường xuyên cảm thấy quặn ruột và đi tiêu đột xuất là dấu hiệu gan nhiễm độc, rối loạn khả năng hoạt động.



Người bệnh có dấu hiệu nóng, ngứa, mụn nhọt cũng là dấu hiệu cảnh báo lá gan đang bị đầu độc. Theo bác sĩ Ngọc, mọi người nên chủ động chống độc cho gan trong ngày Tết bằng cách ăn nhiều hoa quả, trái cây, rau xanh và uống nhiều nước lọc.



Cần kết hợp thực hiện cùng lúc cả hai việc hỗ trợ chức năng xử lý độc tố và phòng chống độc từ bên trong để đạt hiệu quả cao nhất. Nhờ vậy, lá gan mới có thể khỏe mạnh, đảm nhiệm tốt vai trò xử lý, chuyển hóa, thải chất độc ra khỏi cơ thể.



Cùng với đó là thực hiện chế độ ăn uống, sinh hoạt khoa học, hợp lý nhằm bảo vệ gan. Việc ăn uống, sinh hoạt, nghỉ ngơi phải điều độ. trong chế độ ăn nên bổ sung các chất chống ôxy hóa như vitamin B, C, E, các khoáng chất kẽm, selen… nhằm hỗ trợ gan chuyển hóa độc chất tốt hơn.



Giáo sư Nguyễn Khánh Trạch – Bệnh viện Đa khoa An Việt thì khuyến cáo, mọi người không nên giải độc gan tùy tiện. Tuy nhiên, sau những cuộc bia rượu ngày Tết, việc giúp lá gan lấy lại cân bằng là điều cần thiết.



Giáo sư Trạch cho biết có thể bổ sung hàm lượng vitanmin C dồi dào từ nước chanh và nước cam. Vỉtamin C không chỉ có tác dụng chống oxy hóa cho các tế bào mà nó còn có khả năng kích thích sự hoạt động của gan một cách hiệu quả nhất.

Nước chanh, cam giúp cân bằng lượn kiềm và độ PH trong cơ thể, tăng cường hệ miễn dịch cho bạn, gan khỏe mạnh và có làn da sắn chắc mịn màng. Bởi vậy sau những ngày Tết, hãy dừng bia rượu và uống nước chanh, cam mỗi ngày để thanh lọc gan và cơ thể một cách tốt nhất.

Nếu không uống nước chanh, nước cam thì sử dụng nước ép cà rốt là một trong những thực phẩm rất tốt cho máu, bên cạnh đó chất carotene trong củ cà rốt có thể loại độc tố. Khi sử dụng nước cà rốt lưu ý chọn thực phẩm sạch. Khi xay hoặc ép nước cà rốt xong nên cho thêm một vài giọt mật ong để tăng hương vị cũng như làm tăng khả năng giải độc.

Ngoài ra, những người sau khi uống rượu có thể ăn chè nấu từ đỗ xanh, bột đậu xanh, cháo đậu xanh cũng rất tốt cho gan, giải độc rượu nhanh hơn, giúp lá gan không phải chịu trận sau những trận bia rượu.

Khánh Chi