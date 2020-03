Đánh giá sơ bộ xe Mercedes-Benz E 200 Exclusive 2020

Sau khi hoàn tất việc giới thiệu mẫu C-Class nâng cấp vào đầu năm 2019 thì Mercedes-Benz cũng vừa giới thiệu dòng xe E-Class nâng cấp để cạnh tranh trực tiếp với đối thủ BMW 5-Series trong khi Audi A6 vẫn chưa có mẫu mới. Đây cũng là cột mốc đáng nhớ đối với E-Class khi đánh dấu năm thứ 4 liên tiếp được nâng cấp kể từ khi ra mắt lần đầu vào năm 2016. Bài viết này sẽ đánh giá mẫu xe E 200 Exclusive 2020 thay thế cho bản E 200 Sport trước đây.

Giá bán

Mercedes-Benz E-Class 2020 được lắp ráp trong nước và có giá bán chính thức như sau:

E 200: 2.130.000.000 VND

E 200 Exclusive: 2.290.000.000 VND

E 300 AMG: 2.833.000.000 VND

Theo đó, giá lăn bánh của Mercedes-Benz E 200 Exclusive 2020 tương ứng tại Hà Nội là 2,595 tỷ đồng, TP Hồ Chí Minh là 2,549 tỷ đồng và các tỉnh thành khác là 2,531 tỷ đồng.

Ngoại thất

Thiết kế của E-Class 2020 vẫn giữ nguyên sự lịch thiệp và sang trọng. Với không ít khách hàng, một chiếc Mercedes với lưới tản nhiệt đa nan cùng logo Ngôi sao 3 cánh đứng kiêu hãnh trên nắp capô – là một bản sắc và biểu tượng riêng có. Và E 200 Exclusive là một chiếc xe như thế!

Tổng thể phần lưới tản nhiệt được hoàn thiện với vật liệu chrome sáng bóng sang trọng với thiết kế 3 thanh ngang lớn. Chính chi tiết này đã góp phần hoàn thiện tổng thể đầu xe, tạo nên sự hài hòa giữa tính thể thao mạnh mẽ và nét sang trọng, quý phái.

Ngắm nhìn đầu xe, nét hiện đại hiện ra rõ ràng với thiết kế cụm đèn chiếu sáng khác biệt hoàn toàn. Hai dải đèn chiếu sáng như căp “mi mắt” điệu đà chạy nhẹ nhàng tách đôi cụm đèn chiếu sáng trước thành hai phần một cách tinh tế.

Ngoài ra, dải đèn phía sát lưới tản nhiệt sẽ đồng thời đảm nhiệm luôn vai trò của đèn báo rẽ, theo đó, đèn sẽ đổi màu khi người cần chuyển hướng. Đèn pha LED toàn phần Exclusive là trang bị tiêu chuẩn trên E200

Mercedes-Benz E 200 Exclusive 2020 có kích thước tổng thể Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.923 x 1.852 x 1.468 mm, cùng với đó là chiều dài cơ sở 2.939 mm, chiếc E200 sở hữu kích thước tương tự.

Đưa mắt dọc theo chiều ngang thân xe, một cách nhẹ nhàng, Mercedes-Benz tạo một đường gân nổi trau chuốt kéo dài mềm mại từ phần đèn trước, dọc theo thân xe, ngang qua các tay nắm mạ chrome sáng bóng, để đén với cụm đèn hậu thật gọn gàng. Từ mép cửa kính ,kéo dài xuống mép dưới cửa ra vào, E-Class 2020 vẫn thừa hưởng một nét cong tròn bầu bỉnh từ đàn anh S-Class, tạo nên một vẻ cứng chắc nhưng không thiếu phần uyển chuyển.

Điểm ấn tượng nhất khi nhìn từ ngang thân xe chính là bộ mâm xe đúc từ hợp kim nhôm, có thiết kế 5 chấu kép đặc trưng của E 200 Exclusive cùng kích thước ấn tượng. Bộ mâm này được kết hợp với lốp xe runflat có khả năng chạy thêm 80km ở vận tốc 80km/h khi đã bị thủng.

Bước sang cụm đuôi xe, phần đèn hậu của E-Class 2020 vẫn được tạo hình mềm mại và bầu bĩnh, mang đậm nét tương đồng với 2 người anh em S-Class và C-Class. Điểm khác biệt của phần đèn hậu trên E-Class 2020 chính là dải đèn ánh kim, phản chiếu đa góc, gợi liên tưởng đến các thỏi đá chưa được mài dủa. Nét độc đáo này chỉ được ưu ái suất hiện riêng trên E-Class mới.

Thấp phía dưới, bộ đôi ống xả thể thao được bố trí hợp lý, ốp kim loại mạ chrome bắt mắt cùng với 1 dải kim loại đồng vật liệu liên kết, bắt ngang qua cản sau. Tổng hòa chi tiết này tạo nên một nét thể thao đáng chú ý nhưng vẫn đảm bảo sự mềm mượt cân thiết.

Nội thất

Bước vào khoang hành khách, Mercedes-Benz E 200 Exclusive đem đến một không gian tiện nghi tách biệt với thế giới bên ngoài. Khả năng cách âm tốt, vật liệu sử dụng cao cấp, thiết kế tổng thể mượt mà sang trọng cùng trang bị tiện nghi cao cấp chính là những điểm đáng giá nhất trên E-Class mà đặc biệt là E 200 Exclusive.

Đối với E 200 Exclusive, bảng taplo là một chi tiết giao thoa giữa sự nét hiện đại và sự sang trọng lịch lãm cùng chất lượng hoàn thiện khá tốt. Phần trên của taplo được phủ một da cùng với các đường chỉ may chỉnh chu và chính xác, đồng thời kết hợp với nhựa mề rất hài hòa và không mất đi sự tinh tế.

Trên Mercedes-Benz E 200 Exclusive, ghế ngồi hàng ghế trước được thiết kế khác đặc biệt. Phần vị trí ngay eo người lái, ghế ngồi có thiết kế nhô cao ra ngoài, tạo tư thế ôm trọn lưng hành khách, khiến việc điều khiển xe sẽ rất thoải mái và thể thao. Ngoài ra, chất liệu và cách hoàn thiện ghế ngồi cũng được soi xét kỹ lưỡng để không tạo ra bất cứ điểm trừ nào trên chi tiết này.

Cụm vô-lăng bọc da cao cấp, 3 chấu thể thao, phím điều khiển cảm ứng, lẫy chuyển số sau volant, vát cạnh phần dưới kiểu thể thao và ốp kim loại sang trọng là những đặc điểm nổi bật nhất trên chiếc volant của mẫu sedan hạng sang này. Kéo dài từ 2 cửa trước vào trung tâm bảng taplo là mảng ốp trang trí vân carbon với bề mặt bóng loáng giúp nhấn mạnh chất thể thao trên E 200 Exclusive.

Hàng ghế trước của E 200 Exclusive được trang bị đầy đủ các chức năng chỉnh hướng bằng điện cùng khả năng ghi nhớ đến 3 vị trí cài đặt, giúp hỗ trợ tốt cho người lái khi tiết kiệm được thời gian chọn tư thế ngồi.

Hàng ghế sau vừa đủ để ba người lớn có thể ngồi cùng nhau, khoảng không trần xe là tốt, tạo được cảm giác thoáng đãng và dễ chịu, lưng ghế có độ nghiêng tốt để hành khách không mệt mỏi khi đi đường dài. Tổng hòa, ghế ngồi trên E 200 Exclusive là một chi tiết khá đặc biệt, đẹp đẽ, sang trọng và thể thao, đặc biệt là hàng ghế trước.

Đặc biệt, E 200 Exclusive sở hữu bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình 12,3 inch, tương tự như E 300 AMG. Kết hợp với màn hình thông tin giải trí 12,3 inch, E 200 Exclusive sở hữu không gian tương tác hiện đại, rộng mở và đậm chất công nghệ. Người lái có thể lựa chọn 3 chủ đề hiển thị khác nhau cho bảng đồng hồ kỹ thuật số, bao gồm ‘Cổ điển’, ‘Thể thao’ và ‘Hiện đại’. Nội thất của xe được ốp gỗ tần bì vân nổi, vừa sang trọng vừa hiện đại, lại không để bám dấu vân tay.

Tiện nghi

Xe hỗ trợ sạc điện thoại không dây qua chuẩn Qi và kết nối Apple CarPlay/Android Auto, giúp các tín đồ công nghệ sử dụng smartphone thuận tiện và an toàn. Hệ thống âm thanh vòm Burmester 13 loa cao cấp bảo đảm những quãng thời gian thư giãn của hành khách luôn là những khoảnh khắc chất lượng.

E 200 Exclusive mang đến sự tiện lợi cho người lái với khóa xe thông minh & khởi động bằng nút bấm KEYLESS-GO, chức năng Hand Free Access (đá cốp). Hành khách ở khoang sau cũng sẽ được bảo đảm sự riêng tư và dễ chịu với màn che nắng cửa sổ và màn che nắng kính sau chỉnh điện. Ốp bệ bước cửa trước với dòng chữ “Mercedes-Benz” phát sáng là điểm nhấn ngay khi mở cửa xe.

Vận hành - an toàn

Mercedes-Benz E 200 Exclusive sử dụng động cơ M264 với 4 xy lanh thẳng hàng, dung tích 2.0 L sử dụng tăng áp đường nạp kép (twin-scroll), sản sinh công suất 197 mã lực và sức kéo 320 Nm, mạnh hơn 13 mã lực và 20 Nm so với phiên bản E 200 trước đây, giúp xe tăng tốc lên 100 km/h chỉ trong 7,5 giây.

Như vậy E 200 Exclusive mạnh hơn đối thủ cạnh tranh trực tiếp đến 15% công suất và 20% mô men xoắn. Động cơ M264 còn được tinh chỉnh hệ thống CAMTRONIC giúp giảm tiêu thụ nhiên liệu, công nghệ tráng thành xylanh NANOSLIDE thừa hưởng từ AMG giúp giảm ma sát tối đa, đường khí nạp tăng áp ngắn hơn giúp phản ứng chân ga nhạy hơn.

Không chỉ mạnh mẽ, E 200 Exclusive còn sở hữu chất lượng vận hành hoàn hảo. Mỗi lần điều chỉnh cụm điều khiển DYNAMIC SELECT, người lái sẽ khám phá ra một “tính cách” riêng biệt của chiếc sedan hạng sang cỡ trung, bao gồm "Comfort", "ECO", "Sport", "Sport+" và “Individual”. Hệ thống treo thích ứng AGILITY CONTROL kết hợp với thân xe cứng vững tạo ra cảm giác lái cực kỳ êm ái, đầm chắc. Chiều dài cơ sở lớn hơn, trọng lượng nhẹ cùng hệ dẫn động cầu sau giúp trải nghiệm lái có nhiều cảm xúc. Hộp số 9G-TRONIC với các bước số gần nhau giúp cho việc sang số nhanh chóng và thú vị.

E-Class vượt xa tiêu chuẩn an toàn 5 sao của Ủy ban An toàn Giao thông châu Âu (EURO NCAP) ở tất cả các hạng mục. Đây là thành quả từ hàng loạt tính năng an toàn như Hệ thống tự động bảo vệ chủ động PRE-SAFE®, Hỗ trợ đỗ xe tự động Active Parking Assist thế hệ mới; ATTENTION ASSIST; ESP Curve Dynamic Assist; Crosswind Assist; Phanh tay điều khiển điện với chức năng nhả phanh thông minh; Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (Hill-Start Assist).

Đặc biệt, tính năng PRE-SAFE® Sound giúp giảm mức độ tiếp xúc của màng nhĩ với tai trong khi có cường độ âm thanh lớn, bảo vệ thính giác của hành khách trước khi sự cố xảy ra.

Mức giá của E 200 Exclusive là 2,29 tỷ đồng (đã bao gồm VAT) được xem là khá ổn với những giá trị công nghệ mà chiếc xe mang lại. Xe được bảo hành chính hãng 3 năm (có thể mở rộng thành 5 năm) tại hệ thống đại lý và xưởng dịch vụ ủy quyền lớn nhất trên thị trường xe sang - với 16 chi nhánh.

