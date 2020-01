Đắk Nông: Quản đốc dùng 'chiêu lạ' chiếm đoạt tiền tỷ của nhiều người dân

Ngày 21/1, tin từ VKSND tỉnh Đắk Nông cho biết đơn vị đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Huy Khắc (SN 1968, trú tại phường Nghĩa Trung, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) ra trước TAND cùng cấp về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo cáo trạng, năm 2004, Khắc làm quản đốc tại xưởng giấy của Công ty lâm nghiệp Gia Nghĩa (viết tắt là công ty Gia Nghĩa). Để có tiền góp vốn, Khắc vay mượn của rất nhiều người. Tính đến năm 2011, Khắc đã nợ tổng cộng số tiền khoảng 5 tỷ đồng.

Do đó, Khắc nảy sinh ý định làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) và giấy đăng ký xe ô tô để thế chấp, vay tiền của các hộ dân. Năm 2012, thông qua mạng xã hội, Khắc thuê một người đàn ông (chưa rõ nhân thân lai lịch) tại TP Hồ Chí Minh làm giả 3 giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cùng địa chỉ tại phường Tân Thới Nhất (quận 12, TP Hồ Chí Minh) do UBND quận 12 cấp ngày 23/7/2009; 2 giấy đăng ký xe ô tô FORD số 002926 mang BKS 48H-2233 do Công an tỉnh Đắk Nông cấp ngày 07/9/2009.

Các giấy tờ giả này đều mang tên Nguyễn Huy Khắc. Sau khi làm giả xong các giấy tờ trên, Khắc thế chấp cho nhiều người để vay tiền rồi chiếm đoạt tổng số tiền 1,55 tỷ đồng.

Đến tháng 5/2019, một nạn nhân phát hiện giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở mà Khắc thế chấp là giả nên trình báo đến cơ quan Công an. Sau khi vào cuộc điều tra, Công an đã phát hiện thêm nhiều nạn nhân khác bị Khắc lừa đảo.

Trước đó, vào năm 2018, Khắc bị TAND tỉnh Đắk Nông tuyên phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Sông Cài