Đắk Lắk: Tạm giữ 7 đối tượng khai thác gỗ lậu đánh trọng thương kiểm lâm

Theo Công an, chiều 7/2, anh Ngô Lê Nhật Tiến (Trạm phó Trạm Kiểm lâm số 7) và anh Nguyễn Văn Triều (Kiểm lâm viên Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng) thuộc lực lượng kiểm lâm VQG Yók Đôn nhận được thông tin có xe máy vận chuyển gỗ từ vườn ra vùng đệm.

Trong quá trình truy đuổi, 2 cán bộ kiểm lâm nói trên đã phát hiện một nhóm đối tượng đang dùng nhiều xe máy vận chuyển gỗ lậu. Khi tổ tuần tra yêu cầu dừng xe, các đối tượng không chấp hành mà dùng dao và gậy tấn công kiểm lâm.

Trong quá trình xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật, anh Tiến bị lâm tặc lao vào chống trả quyết liệt, dùng gậy đánh trúng mặt, bị chảy máu và choáng.

Dù bị thương nặng nhưng 2 kiểm lâm đã nỗ lực đấu tranh, kiên quyết giữ lại được 2 xe máy và 4 hộp gỗ. Ngoài ra, lực lượng kiểm lâm cũng kịp thời ghi lại hình ảnh của các đối tượng để gửi đến Công an các huyện Buôn Đôn và huyện Ea Súp nhờ phối hợp điều tra, xử lý.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Ea Súp đã khẩn trương vào cuộc xác minh vụ việc. Ngay trong đêm 7/2, Công an huyện Ea Súp đã làm rõ nhóm lâm tặc tấn công kiểm lâm gồm 7 đối tượng (cùng ngụ Buôn A2, thị trấn Ea Súp, H.Ea Súp). Ngoài ra, cơ quan công an cũng thu giữ 5 chiếc xe máy, 3 hộp gỗ lim xẹt, 1 lóng gỗ giáng hương cùng nhiều tang vật của vụ việc.

Sau khi bị lâm tặc tấn công, anh Ngô Lê Nhật Tiến được đưa vào điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Ea Súp, hiện sức khỏe đã tạm ổn định.

Công an huyện Ea Súp đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.

Trần Nhân