Đại sứ Anh: “Chúng ta rất may mắn khi sinh sống và làm việc tại Việt Nam”

Đại sứ quán Anh tại Việt Nam vừa truyền đi thông điệp mới nhất từ Đại sứ Anh Gareth Ward và Tổng Lãnh sự Anh tại TP.HCM Ian Gibbons.

Thông điệp này được thực hiện để chia sẻ một số lời khuyên với các công dân Anh lựa chọn sinh sống và làm việc tại Việt Nam trong bối cảnh đại dịch Covid-19, nhằm giúp họ giữ an toàn cho bản thân và những người xung quanh.

Việt Nam gần đây đã đưa ra một số quy định mới để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19, đặc biệt là tại các thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Đại sứ Gareth Ward cho rằng: “Cách ly xã hội' là điều mà tất cả chúng ta cần phải làm. Nhưng nó có nghĩa là gì? Tại Hà Nội nơi tôi đang sống, số lượng người ra đường đã giảm đáng kể. Bạn nên ở nhà nhiều nhất có thể. Và nếu bắt buộc phải ra ngoài, hãy luôn nhớ đeo khẩu trang. Đồng thời, cố gắng giữ khoảng cách tối thiểu 2m với những người xung quanh”.

Đại sứ cũng khuyến cáo các công dân Anh tại Việt Nam lưu ý rằng bất kỳ ai bị nghi ngờ có tiếp xúc với những người nhiễm virus corona đều phải bị cách ly. Các cơ sở cách ly của Việt Nam đều an toàn nhưng khá cơ bản, và phần lớn khác với các tiêu chuẩn của Cơ quan Y tế công cộng Anh quốc.



“Những biện pháp này được thực hiện để đảm bảo an toàn và sức khỏe cộng đồng tại Việt Nam. Chúng tôi khuyên bạn hãy tuân thủ luật pháp và phong tục Việt Nam để tránh bị xử phạt. Chúng ta rất may mắn khi được sinh sống và làm việc tại đây, không nên kỳ vọng được đối xử đặc cách so với người địa phương. Hãy tôn trọng luật pháp và chuẩn mực văn hóa của Việt Nam, và hãy thể hiện rằng bạn đang chung sức góp phần ngăn chặn đại dịch toàn cầu này", Đại sứ Gareth Ward nói.

Đại sứ Gareth Ward bày tỏ sự cảm thông với các công dân Anh về khoảng thời gian khó khăn này, đồng thời khuyên họ “cố gắng ở nhà, trừ trường hợp thực sự cần thiết ra ngoài”.

Trong khi đó, Tổng Lãnh sự Anh tại TP.HCM Ian Gibbons truyền đi thông điệp đối với những công dân Anh lựa chọn ở lại Việt Nam làm việc hoặc ở cạnh gia đình trong thời gian tới:

"Cùng với việc các doanh nghiệp và cửa hàng không thiết yếu hiện đã tạm thời đóng cửa, người dân địa phương hay người nước ngoài tại Việt Nam đều đóng một vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn dịch bệnh".

Ông Ian Gibbons cho biết tại TP.HCM, chính quyền thành phố yêu cầu hạn chế tụ tập đông người, nhưng nếu bắt buộc phải diễn ra, số lượng người tham gia không được vượt quá 10 người nếu ngoài phạm vi nơi làm việc, trường học hay bệnh viện. Việc yêu cầu đeo khẩu trang cũng rất nghiêm ngặt, vì vậy ông Ian Gibbons khuyến cáo công dân Anh tại Việt Nam không để bản thân rơi vào tình huống bị xử phạt và luôn nhớ đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà.

“Chính phủ Việt Nam đã xác nhận sẽ trang trải tất cả các chi phí cách ly, nhưng người nước ngoài sẽ phải tự chi trả các phí điều trị tại bệnh viện nếu nhiễm virus corona, và chi phí khách sạn trong thời gian tự cách ly”, ông Ian Gibbons nói, đồng thời khuyên các công dân Anh tại Việt Nam thường xuyên cập nhật khuyến cáo du lịch của Bộ Ngoại giao Anh và theo dõi mạng xã hội của Đại sứ quán Anh tại Việt Nam để không bỏ lỡ thông tin quan trọng nào.

Nguyễn Tuân