Đà Nẵng khẳng định không có bệnh nhân dương tính corona, không giấu dịch

Với đặc điểm của Đà Nẵng như chia sẻ ở trên, nguy cơ thời gian đến dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng virus Corona mới (nCOv) gây ra có thể xâm nhập và bùng phát tại TP là rất lớn. Với tác nhân gây bệnh là virus, các triệu chúng biểu hiện của nhiễm virus Corona gồm chảy mũi, ho, đau họng, có thể đau đầu và sốt. Các triệu chúng này có thể kéo dài vài ngày, với người có sức đề kháng yếu, người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ dễ nhiễm bệnh hơn. Bệnh tiến triển nặng sẽ dẫn đến viêm phổi, suy hô hấp, nếu không điều trị kịp thời sẽ dân đến tử vong. Vì vậy, để chủ động phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona, người dân cần thực hiện tốt các biện pháp: Sử dụng khẩu trang đúng cách Tránh tiếp xúc quá gần với người bị sốt/ho. Khi bắt buộc tiếp xúc người bệnh, người dân phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi tiếp xúc. Rửa tay thường xuyên với xà phòng , nước sạch hoặc các loại rửa tay có chất cồn . Nơi ở thông thoáng, thường xuyên lau sàn nhà , tay vịn cầu thang bằng chất tẩy rửa Chỉ sử dụng thực phẩm nấu chín và đảm bảo an toàn thực phẩm Tránh tiếp xúc quá gần với các động vật nuôi hoặc hoang dã, dù là động vật sống, bị ốm hay đã chết Chủ động tìm đến cơ sở y tế nếu bị bệnh, sốt. Nếu có các triệu chứng ho, sốt… tránh đi lại đến nơi đông người. Cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp. (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng)