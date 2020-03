Đà Nẵng: Công an, Biên phòng bắt 2 vụ ma túy trong cùng buổi tối

Cụ thể, lúc 19h45 tối qua 19/3, tại tổ 59 phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà, Đà Nẵng), lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP Đà Nẵng phối phợp với Đồn Biên phòng Sơn Trà đã bắt quả tang Trần Thị Vũ Tâm (sinh năm 1991, trú phường An Hải Bắc) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy cho N.T.M (đối tượng nghiện ma túy đang trú cùng phường).

Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 1 gói ma túy dạng đá khoảng 5 gam cùng một số tang vật khác có liên quan. Tiến hành khám xét nơi ở của Tâm, lực lượng đánh án phát hiện, thu giữ thêm 7 gói tinh thể màu trắng, trọng lượng khoảng 50 gam và 38 triệu đồng.

Bước đầu, Tâm khai nhận đó là ma túy dạng đá được mua về để sử dụng và bán lại cho các con nghiện trên địa bàn để kiếm lời. Hiện vụ việc đang được Đồn Biên phòng Sơn Trà đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Đặc biệt, cũng trong tối 19/3, vào khoảng 20h, tại ngã tư đường Đinh Liệt – Lê Vĩnh Khanh (phường Hòa An, quận Cẩm Lệ), tổ trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TP Đà Nẵng) tiến hành mật phục và phát hiện 2 đối tượng đi trên 2 ô-tô đang có hành vi giao nhận ma túy.

Tổ trinh sát liền ập đến bắt quả tang Lê Thanh Tùng (sinh năm 1983, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) đang nhận một gói ni-lon, bên trong nghi chứa ma túy, từ tay Võ Đại Yên (sinh năm 1996, trú thị trấn Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế). Qua đấu tranh, Lê Thanh Tùng khai nhận đó là gói ma túy đá có trọng lượng 1kg, cùng 2 viên thuốc lắc và 70 triệu đồng.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Thanh Tùng trên đường Bùi Tấn Diên (phường Hòa An, quận Cẩm Lệ), lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Đà Nẵng thu giữ thêm 265 viên thuốc lắc, 1 khẩu súng bắn đạn su. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng Công an Đà Nẵng tiếp tục điều tra mở rộng.

HẢI CHÂU