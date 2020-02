Đà Nẵng: Bắt tạm giam ông Nguyễn Tuấn Anh 3 tháng

Năm 2014, Công ty TNHH MTV VLXD-XL-KDN Đà Nẵng tiến hành cổ phần hóa, trở thành Công ty CP VLXD-XL-KDN Đà Nẵng. Tháng 7/2018, UBND TP Đà Nẵng còn có văn bản số 163/BC-UBND báo cáo HĐND TP về 40 trường hợp do Công ty CP VLXD-XL-KDN Đà Nẵng tự ý bố trí đất tái định cư cho các hộ giải tỏa lô đất có vị trí thuận lợi. UBND TP Đà Nẵng cho biết đã giao Thanh tra TP kiểm tra, làm rõ các hành vi vi phạm của các cá nhân, tổ chức có liên quan. Qua đó xác định có 22 trường hợp do Công ty CP VLXD-XL-KDN Đà Nẵng tự ý bố trí nhưng các hộ dân chưa lập thủ tục nhận đất thực tế, chưa có nhà ở. Với các trường hợp này, Thanh tra TP Đà Nẵng kiến nghị UBND TP hủy chủ trương bố trí đất và giao Hội đồng Giải phóng mặt bằng các quận, huyện đề xuất phương án bố trí theo đúng quy định. Đối với 18 trường hợp đã nhận đất thực tế, làm nhà ở do Công ty CP VLXD-XL-KDN Đà Nẵng tự ý bố trí, Thanh tra TP Đà Nẵng kiến nghị UBND TP cho phép chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP tiến hành điều tra làm rõ dấu hiệu vi phạm pháp luật theo Điều 357 Bộ luật Hình sự. UBND TP Đà Nẵng cho biết đã thống nhất theo đề nghị của Thanh tra TP tại cuộc họp giao ban Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND TP. Ban cán sự Đảng UBND TP Đà Nẵng cũng đã có báo cáo số 265-BC/BCS ngày 15/6/2018 về vụ việc này với Thường trực Thành ủy để chỉ đạo triển khai.