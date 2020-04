Cứu sống bệnh nhân nguy kịch qua thiết bị hội chẩn trực tuyến

Mới đây, bệnh nam T.V.C., 32 tuổi (Bình Liêu, Quảng Ninh) đã được cứu sống bằng phẫu thuật trong tình trạng tràn khí màng phổi tái phát do vỡ kén khí màng phổi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh với sự chỉ đạo trực tiếp của các chuyên gia ngoại khoa của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thông qua hệ thống y tế từ xa Telemedicine.

Được biết, cách đây 4 tuần, khi đang lái xe, anh C. đột ngột xuất hiện đau ngực, khó thở và đã được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả với chẩn đoán tràn khí màng phổi phải. Anh C. đã được dẫn lưu màng phổi, sau 1 tuần thì được rút dẫn lưu, nhưng sau đó xuất hiện đau ngực khó thở, anh C. được chuyển trở lại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh để điều trị.

Tại khoa Hô hấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, anh C. được các bác sĩ tiến hành đặt dẫn lưu khí màng phổi chuyên dụng, sau 7 ngày không hiệu quả, bệnh viện đã tổ chức hội chẩn chuyển phòng mổ. Tại phòng mổ, anh C. được nội soi lồng ngực, không phát hiện tổn thương nhu mô phổi, thùy trên phổi phải dính vào vị trí chân dẫn lưu, đáy phổi có dịch và ít cặn màng phổi. Người bệnh đã được gỡ dính, bơm rửa khoang màng phổi, đặt 2 dẫn lưu.

Sau mổ 10 ngày, anh C. được dẫn lưu hút áp lực liên tục không ra khí, chụp lại cắt lớp vi tính lồng thấy ngực phổi nở tốt, không thấy dịch khí khoang màng phổi 2 bên. Anh C. đã được rút dẫn lưu và ra viện sau đó 2 ngày.

Tuy nhiên, sau ra viện 2 ngày, anh C. đột ngột thấy khó thở trở lại, không đau ngực và được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Ninh, sau khi kiểm tra các bác sĩ phát hiện tràn khí khoang màng phổi phải mức độ nhiều, xẹp phổi phải thụ động, tràn khí dưới da.

Với tính chất phức tạp của một ca bệnh khó, cần phẫu thuật càng sớm càng tốt, đội ngũ chuyên gia Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã quyết định hỗ trợ, hướng dẫn trực tiếp qua hệ thống Telemedicine cho các bác sỹ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh tiến hành phẫu thuật cho anh C. tại Quảng Ninh.

Trực tiếp chỉ đạo phẫu thuật có các chuyên gia hàng đầu của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức: PGS.TS Nguyễn Hữu Ước - Giám đốc TT Tim mạch và Lồng ngực; TS.BS Lưu Quang Thùy - Phó giám đốc Trung tâm Gây mê và Hồi sức ngoại khoa, TS Lê Việt Khánh - Phó trưởng khoa Phẫu thuật Cấp cứu Tiêu hóa.

Được sự hướng dẫn của các chuyên gia của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, ca mổ đã được tiến hành kịp thời với phương pháp nội soi lồng ngực xử trí tổn thương.

Trong mổ, các bác sĩ đã phát hiện tổn thương vỡ kén khí thủy trên phổi phải, tiến hành gỡ dính, cắt thùy trên phổi phải không điển hình, gây dính màng phổi chủ động bằng betadine đậm đặc và đặt 2 dẫn lưu khoang màng phổi. Sau mổ người bệnh ổn định, chuyển hậu phẫu.

Nhờ dự án bệnh viện vệ tinh của Bộ Y tế, với vai trò là bệnh viện hạt nhân về ngoại khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu cho các bác sỹ ở các bệnh viện vệ tinh, đồng thời thực hiện tư vấn, hội chẩn từ xa cho nhiều bệnh viện vệ tinh qua hệ thống truyền hình trực tuyến Telemedicine, kết nối tại phòng mổ và phòng hội chẩn với các ca phẫu thuật khó, cứu sống nhiều người bệnh.

Telemedicine cho phép trao đổi thông tin về người bệnh qua màn hình để thảo luận phác đồ điều trị, chia sẻ các kiến thức chuyên môn và huấn luyện từ xa, đã xóa đi rào cản về địa lý. Đặc biệt trong thời điểm bùng phát dịch bệnh, Thủ tướng Chính phủ đề nghị cách ly toàn xã hội từ 0h ngày 1/4/2020 trên phạm vi toàn quốc, hệ thống truyền hình trực tuyến Telemedicine là giải pháp an toàn, nhanh chóng và mang lại hiệu quả cao, giúp người bệnh kịp thời được phẫu thuật mà không phải chuyển viện. Người bệnh được hội chẩn và tư vấn phẫu thuật bởi các chuyên gia hàng đầu.

Với hệ thống Telemedicine dựa trên công nghệ hội nghị truyền hình tích hợp các thiết bị y tế chuyên dùng trong khám chữa bệnh từ xa, nhiều người bệnh nguy kịch ở vùng sâu, vùng xa đã được cứu sống kịp thời. Kết quả thành công từ việc đào tạo và chuyển giao kỹ thuật của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức giúp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ở địa phương, giảm tải cho các bệnh viện tuyến trung ương, đồng thời giảm chi phí cho người bệnh.

