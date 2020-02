Cứu 2 mẹ con nhảy sông tự tử, người đàn ông giẫm phải vật nhọn mất nhiều máu

Chiều 21/2, Công an TP. Huế cho biết, Công an phường Phú Hội đã tiến hành trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho anh Phan Văn Hòa (SN 1976, trú tại phường An Đông, TP Huế) vì đã có hành động dũng cảm, bất chấp nguy hiểm để cứu người nhảy sông Như Ý.

Trước đó, ngày 23/12/2019, anh Phan Văn Hòa đang ngồi uống nước tại số nhà 128 đường Lê Lợi, phường Phú Hội (TP Huế) thì phát hiện 1 người phụ nữ khoảng 30 tuổi ôm 1 trẻ em, bất ngờ mở cửa xe ô tô và nhảy xuống sông Như Ý đoạn qua Đập Đá.

Thấy thế, anh Hòa đã bất chấp hiểm nguy, nhanh chóng nhảy xuống sông, kịp thời cứu cả 2 người, đưa vào bờ an toàn. Tuy nhiên, anh Hòa đã bị đuối sức, thương tích ở chân do giẫm phải vật nhọn, chảy nhiều máu phải vào bệnh viện cấp cứu.

Qua xác minh của lực lượng Công an phường Phú Hội cho thấy, người phụ nữ và đứa trẻ mà anh Hòa cứu chính là 2 mẹ con. Trước hành động dũng cảm đó của anh Hòa, Công an phường Phú Hội không chỉ kịp thời động viên, mà còn đề xuất với Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng.

Ghi nhận hành động đẹp của anh Hòa, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn đã quyết định trao giấy khen, khen thưởng để tuyên dương; đồng thời, nhắn nhủ toàn bộ cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an tỉnh không chỉ học tập, làm theo mà nhân rộng hành động, nghĩa cử cao đẹp của anh Phan Văn Hòa đến toàn thể cộng đồng.

Theo Báo Thừa Thiên Huế