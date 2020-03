Cửa hàng cà phê chạy đua phục phụ khách tại gia trong mùa dịch

Ngay sau khi "lệnh" đóng cửa các cửa hàng kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu được thực thi thì tất cả các cửa hàng kinh doanh dịch vụ đồ uống giải khát, cà phê ngay lập tức chuyển sang trạng thái bán hàng online bằng các hình thức như qua ứng dụng di động (app), qua fanpage, hoặc điện thoại.

Một số chuỗi cửa hàng hoạt động chuyên nghiệp, sở hữu nhiều quán và có thương hiệu thì việc đầu tư cho ứng dụng app di động để khách đặt hàng từ xa đang cho thấy hiệu quả tức thì.



Theo khảo sát của PV, tại AHA Coffee, chuỗi cửa hàng cà phê đang thu hút giới trẻ này vừa tung gói ưu đãi giảm giá 30% cho đơn hàng từ 200.000 đồng nếu khách hàng đặt mua đồ uống thông qua app Aha.



Ứng dụng này cho phép gọi nhân viên phục vụ một cách nhanh chóng, gọi thanh toán, lựa chọn hình thức thanh toán, tìm kiếm điểm bán hàng gần bạn, đặc biệt là tích điểm khi sử dụng dịch vụ.



Ngoài việc thanh toán bằng điểm tích được tại các cửa hàng trên toàn hệ thống, khách hàng có thể lựa chọn hình thức thanh toán khác thông qua các ví điện tử được liên kết như: VinID, VNPay, ViettelPay, Momo.

Ngoài việc đặt hàng trực tuyến, ứng dụng được các thương hiệu cửa hàng cà phê hiện nay xây dựng còn cho phép khách hàng theo dõi quá trình xử lý đơn hàng trực tuyến.



Tại AHA Coffee, chuỗi cà phê này cho biết có thể phục vụ trong phạm vi bán kính tối đa 3km và sẽ miễn cước vận chuyển cho đơn hàng trị giá từ 50.000 đồng trở lên.



Ngoài ra, khách hàng có thể đặt hàng trực tuyến thông qua các ứng dụng hoặc gọi đến hotline của cửa hàng.



Với chuỗi cửa hàng Cộng Cà Phê, ngay sau khi có thông báo của Thành phố Hà Nội, cửa hàng này đã tạm thời ngừng phục vụ tại các cửa hàng. Tuy nhiên, khách hàng chỉ cần nhấc máy gọi đến hotline của cửa hàng là có thể được phục vụ tại nhà. Thậm chí, các đơn hàng còn được giảm giá 30% khi đặt qua GrabFood.

Trong số các chuỗi cửa hàng cà phê nổi tiếng tại Việt Nam, Highlands Coffee vẫn là nơi lui tới của giới trẻ thích phong cách “sang chảnh” bất chấp việc thương hiệu này bị những người yêu môi trường chỉ trích vì sử dụng cốc nhựa ngay tại quán.



Tuy nhiên, hiện thương hiệu này chưa xây dựng cho mình ứng dụng đặt hàng từ xa, thay vào đó khách hàng có thể đặt cho mình một thức uống yêu thích qua số hotline tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.



Ngoài ra, trên fanpage của mình, Highlands Coffee cũng công bố số điện thoại của tất cả các cửa hàng trên phạm vi cả nước để phục vụ các tín đồ cà phê trong những ngày không thể đến quán.



Với chuỗi cửa hàng cà phê Trung Nguyên Legend và Trung Nguyên E-Coffee của Tập đoàn Trung Nguyên, từ ngày 27/3 khách hàng có thể đặt mua các món thức uống và sản phẩm cà phê năng lượng qua app “Trung Nguyên Legend” để được giao hàng tận nơi và nhận các ưu đãi đặc biệt.

Tập đoàn này cho biết đã tiến hành tạm ngưng hoạt động các cửa hàng Trung Nguyên Legend và Trung Nguyên E-Coffee trên toàn quốc. Bên cạnh đó, trong thời gian hạn chế đi lại, làm việc và sinh hoạt tại nhà, Tập đoàn Trung Nguyên Legend tăng cường liên kết với các đối tác thương mại điện tử như Grab, Now (qua app), đồng thời đẩy mạnh kênh bán hàng trực tuyến trên website với chính sách miễn phí giao hàng trên toàn quốc.



Còn tại chuỗi cửa hàng The Coffee House, khách hàng được cam kết “một ly cũng giao, nắng mưa cũng giao, miễn phí giao hàng cho đơn hàng trên 50.000 đồng, và giao tận tay chỉ trong 30 phút.”

Theo đó, khách hàng có thể đặt mua dễ dàng bằng cách gọi hotline hoặc website và thông qua app The Coffee House. Thậm chí, khách hàng lần đầu tải app còn nhận được ưu đãi 1 ly cà phê sữa đá.

Tại chuỗi cửa hàng Phuc Long Coffee & Tea, đơn vị này cho biết bên cạnh việc đóng cửa tạm thời, hiện tại chỉ phục vụ mang đi và giao hàng cho khách hàng tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, khách hàng tại khu vực này có thể đặt hàng thông qua hotline hoặc ứng dụng giao hàng.



Với những tín đồ nghiền cà phê đang sinh sống và làm việc tại khu vực Pháp Vân, Linh Đàm (quận Hoàng Mai, Hà Nội), ngoài việc lựa chọn các thương hiệu cà phê nổi tiếng như Highlands Coffee hay The Coffee House, việc đặt hàng tại những cửa hàng cà phê mới nổi như Chouchi Coffee cũng là một sự lựa chọn không tồi. Chuỗi cửa hàng này cho biết thời gian này đang bán hàng thông qua ứng dụng giao hàng GrabFood, Fanpage Chouchi Coffee hoặc hotline.



Với việc phải huy động nhân lực cho giao hàng, các cửa hàng cho biết việc đảm bảo an toàn sức khỏe của khách hàng và shipper (nhân viên giao hàng) là ưu tiên hàng đầu. Do vậy các shipper đều được yêu cầu luôn đeo khẩu trang trong suốt quá trình giao nhận món, rửa tay với dung dịch rửa tay hoặc gel rửa tay thường xuyên trong quá trình giao nhận món.









Hiền Anh