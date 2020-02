CSGT Sóc Trăng cho tài xế thổi vào bong bóng để đo nồng độ cồn

Tối 4/2, trạm CSGT Mỹ Xuyên (Phòng CSGT Công an tỉnh Sóc Trăng) tổ chức đo nồng độ cồn.



Điều đáng quan tâm là lực lượng làm nhiệm vụ dùng bong bóng để tài xế thổi hơi vào, rồi chuyển sang máy đo.

Theo đó, sau khi kiểm tra giấy tờ tài xế, lực lượng CSGT tiến hành đo nồng độ cồn kèm giải thích: "Đang có dịch bệnh lây truyền qua đường hô hấp cho nên chúng tôi đo nồng độ cồn thông qua việc anh thổi hơi vào bong bóng.



Sau đó, sẽ truyền gián tiếp qua máy đo nồng độ cồn. Kết quả thổi trực tiếp và gián tiếp như thế này đều như nhau".

Thấy chiếc bong bóng được gắn vào ống nhựa là dụng cụ y tế tiệt trùng nên những người bị đo nồng độ cồn đều an tâm thổi hơi vào bong bóng.



“Từ khi có dịch virus corona, những tài xế như chúng tôi rất lo sợ, nhất là nhiều người cùng thổi vào một chiếc máy đo nồng độ cồn. Chúng tôi biết là ống thổi hơi chỉ dùng 1 lần nhưng vẫn cảm thấy lo.



Nay CSGT Sóc Trăng cho thổi hơi gián tiếp vào bong bóng, như vậy thấy an tâm hơn”, một tài xế chia sẻ. Việc kiểm tra nồng độ cồn sau đó được lực lượng làm nhiệm vụ thao tác thuần thục, nhanh gọn.



Người nào không có nồng độ cồn đều được tổ CSGT cảm ơn vì hợp tác tốt và tài xế vui vẻ nhận lại giấy tờ xe.



Lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Sóc Trăng, kiểm tra nồng độ cồn thông qua việc thổi hơi vào bong bóng lần đầu được Trạm CSGT Mỹ Xuyên thực hiện thí điểm. Sau đó, đơn vị sẽ rút kinh nghiệm, đánh giá ưu, khuyết điểm...

Thiện Chí