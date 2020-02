Bánh mì đen là gì?

Bánh mì đen là bánh mì có cách chế biến gần giống với bánh mì thường, bánh mỳ đen được làm từ hạt lúa mạch đen, kết hợp với đường và mạch nha, xuất xứ từ Đức. Xưa kia, đây là loại bánh chỉ dành cho người nghèo, tù nhân hoặc các thủy thủ đi biển xa.

Ngày nay, khi xã hội đã phát triển văn minh hơn, người ta ngày càng nhận ra mùi vị thơm ngon và giá trị dinh dưỡng tuyệt vời của thực phẩm này. Đặc điểm nổi bật về dinh dưỡng của bánh mì đen:



Bánh mì đen được làm từ 100% bột lúa mạch đen thiên nhiên, rất thích hợp với những người nhạy cảm với gluten. Bánh mì đen có lượng chất xơ gấp 4 lần bánh mì trắng nhưng lại có lượng calo ít hơn 20%.



Các chất xơ có nhiều trong lúa mạch đen đồng nghĩa với việc chỉ số glycemic (chỉ số đường huyết) của bánh mì đen khá thấp. Do đó, bánh mì đen là lựa chọn tuyệt vời để đáp ứng cơn thèm carbohydrate mà vẫn kiểm soát được lượng calo.



Thực tế, người Việt Nam ta thường ăn bánh mì trắng nhiều hơn. Bánh mì trắng được làm từ bột mì, trong 100g bánh mì trắng có chứa 304 calo còn bánh mì đen có 284 calo/100g.



Công dụng của bánh mì đen đối với sức khỏe

Lượng calo ít - Bánh mì đen giúp giảm cân



Nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng minh thành phần tinh bột trong lúa mì rất tốt cho sức khỏe, nó có thể kiểm soát làm giảm cảm giác đói, giảm lượng đường trong máu và tăng cường quá trình trao đổi chất trong cơ thể. Bánh mì chứa calo ít hơn so với lượng calo cơ thể đốt cháy mỗi ngày nên rất hợp lý cho lộ trình giảm cân.

Lúa mạch đen cung cấp năng lượng và kiểm soát sự thèm ăn khi ăn trong bữa sáng. Đây là loại ngũ cốc giúp bạn no lâu hơn so với ngũ cốc tinh chế. Trong một số nghiên cứu cho thấy, tiêu thụ lúa mạch đen có mức độ no cao hơn tới 8 giờ so với lúa mì tinh chế.



Theo một nghiên cứu, lúa mạch đen cải thiện độ nhạy insulin và giảm cholesterol toàn phần trong huyết tương. Người ta cũng chứng minh ăn bánh mì từ lúa mạch đen vào buổi sáng và buổi chiều làm giảm mức độ đói và tạo cảm giác no so với bánh mì khác



Bánh mì đen giàu vitamin nhóm B

Trong bánh mì đen có chứa vitamin nhóm B, carbohydrate phức hợp giúp tạo ra năng lượng dồi dào bên trong cơ thể, giúp duy trì sức khỏe. Ngoài ra, bánh mì đen chứa nhiều chất xơ giúp ngăn ngừa táo bón và duy trì hệ thống tiêu hóa khỏe mạnh.



Bánh mì đen tốt cho sức khỏe tim mạch



Các loại ngũ cốc nguyên hạt bao gồm lúa mạch đen rất tốt cho sức khỏe tim mạch vì hàm lượng chất phytonutrient và chất xơ cao. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người ăn 3 hoặc nhiều khẩu phần thực phẩm ngũ cốc hằng ngày sẽ giảm 20 - 30% nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Vì vậy bánh mì đen cũng là một lựa chọn khuyên dùng.



Bánh mì đen ngăn ngừa ung thư

Lúa mạch đen nguyên hạt có chứa các đặc tính chống ung thư là chất xơ hòa tan và không hòa tan, axit phytic, tinh bột kháng, polyphenol, saponin và chất ức chế protease. Tất cả những khoáng chất này đều có tác dụng giúp ngăn ngừa các tế bào ung thư lây lan.



Bánh mì đen cũng đã được chứng minh làm giảm nguy cơ ung thư vú, đây là một tin tốt cho chị em phụ nữ.



Bánh mì đen được xem là loại đồ ăn lành mạnh nhất. Chúng ta sẽ không cần lo lắng về lượng calo của bánh mì đen bởi chúng không có bột mì, có thể làm giảm khó chịu và đầy hơi. Tiêu thụ bánh mì đen sẽ giữ cho cơ thể bạn đầy đủ dưỡng chất và thu nạp rất ít calo.

