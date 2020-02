Chuyên gia lý giải về bệnh nhân “siêu lây nhiễm”

Bệnh nhân thứ 31 tại Hàn Quốc được coi là siêu lây nhiễm Covid – 19 khi người này đã đi khắp TP Daegu và lây bệnh cho nhiều người. Đặc biệt giữa thời điểm lần đầu tiên vào bệnh viện và khi được xác định dương tính với Covid-19, bệnh nhân thứ 31 đã ra ngoài ít nhất 4 lần. Cả 4 lần bà đều đi đến những nơi vô cùng đông người.

Bà đã đến một nhà hàng buffet, nhà tắm công cộng kiểu Hàn Quốc và sau đó đến nhà thờ 2 lần. Ước tính, bệnh nhân thứ 31 đã tiếp xúc với khoảng 1.160 người.

Chính quyền Hàn Quốc đang chịu áp lực trong việc chống virus lây lan vì người phụ nữ này đã đi khắp nơi ở Daegu. Sự lây lan lớn nhất đến từ việc bà đến nhà thờ Tân Thiên Địa làm lễ.

Theo thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Hồng Hà – Nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới trung ương, nữ bệnh nhân này được coi là “siêu lây nhiễm” vì bà đã tiếp xúc với quá nhiều người và tiếp xúc với cự ly rất gần.

Bác sĩ Hà cho biết việc tiếp xúc gần với các giọt bắn, dịch tiết từ ho, hắt hơi của người bệnh khiến người tiếp xúc xung quanh có nguy cơ nhiễm phải virus này. Ngoài ra, nhiệt độ thấp cũng là môi trường lý tưởng để virus này sống lâu hơn so với thời tiết nắng nóng.

Điều đó cũng có thể làm số người nhiễm virus này tăng nhanh ở Hàn Quốc những ngày qua. Hiện vẫn chưa biết virus Sars – cov- 2 tồn tại được bao lâu trên các bề mặt, mặc dù thông tin sơ bộ cho thấy virus có thể tồn tại trong vài giờ.

Bác sĩ Hà cho biết nhiều người chia sẻ hay băn khoăn về độc lực của virus Sars – Cov- 2 này có tăng lên hay không? Điều này hoàn toàn không liên quan tới độc lực của virus vì độc lực liên quan tới số ca tử vong nhưng hiện tại số ca tử vong do Covid – 19 vẫn chỉ chiếm hơn 2 % số ca mắc bệnh nên không thể coi siêu lây nhiễm là do độc lực của virus mà chỉ do người mang chủng virus mới này đã tiếp xúc quá gần với nhiều người.

Bác sĩ Hà nhấn mạnh chủng mới của virus corona lần này là một loại virus đường hô hấp, lây lan chủ yếu là tiếp xúc với người bị nhiễm bệnh thông qua các giọt bắn tạo ra khi ho hoặc hắt hơi; nước miếng hoặc các xuất tiết từ mũi.

Điều quan trọng là tất cả mọi người cần vệ sinh hô hấp tốt. Ví dụ, hắt hơi hoặc ho vào khuỷu tay áo, hoặc sử dụng khăn giấy che miệng và bỏ khăn giấy vào thùng kín ngay lập tức.

Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước hoặc dung dịch rửa tay có cồn cũng rất quan trọng.

K.Chi