Chuyên gia bật mí 6 bí quyết để con không bị ốm trong dịp Tết

Tết chắc hẳn là khoảng thời gian mà hầu như ai cũng mong đợi vì đó là kỳ nghỉ dài nhất trong năm. Nhưng đấy là với những người trẻ, những bạn còn độc thân, còn được tự do bay nhảy. Chứ với các ông bố bà mẹ, tết sẽ là "cực hình" nếu bỗng dưng con lăn đùng ra ốm bệnh.



Trên thực tế, có vô vàn lý do khiến trẻ dễ bị mắc bệnh trong dịp Tết. Chẳng hạn như: trẻ phải di chuyển nhiều theo cha mẹ đi chúc tết, về quê thăm ông bà, họ hàng. Hay trẻ bị say tàu xe, dẫn đến bị mệt mỏi, quấy khóc. Không ăn không ngủ được trên những chuyến hành trình càng khiến sức đề kháng của trẻ suy yếu.

Chưa kể, giờ giấc sinh hoạt ăn ngủ hàng ngày thì bị rối tung lên, cộng với chế độ dinh dưỡng không đảm bảo, nhiều tinh bột, chất đạm, chất béo nhưng lại thiếu rau xanh, chất xơ. Một chế độ dinh dưỡng thiếu cân bằng thường gây ra các bệnh về rối loạn tiêu hóa: táo bón, đau bụng, đầy hơi, và tệ hơn là bị ngộ độc thực phẩm.



Thêm vào đó, thời tiết thay đổi thất thường, cũng như thường xuyên tiếp xúc với môi trường đông người cũng là những nguyên nhân khiến trẻ dễ bị bệnh vào dịp tết đến xuân về.



Tuy nhiên, cha mẹ không cần phải lo lắng vì bạn hoàn toàn có thể giúp con và cả gia đình mình trải qua một cái tết khỏe mạnh, vui vẻ và an toàn, nếu cha mẹ ghi nhớ những bí quyết sau theo hướng dẫn của các chuyên gia trực thuộc Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ:



1. Nhắc trẻ rửa tay thường xuyên



Giữ tay sạch sẽ là một trong những bước quan trọng nhất mà cha mẹ có thể dạy trẻ thực hiện để tránh bị bệnh và lây truyền vi trùng cho người khác. Rửa tay bằng xà phòng với nước sạch, và chà xát chúng với nhau trong ít nhất 20 giây.



Đồng thời, che miệng và mũi bằng khăn giấy khi ho hoặc hắt hơi. Nếu như lúc đó không có khăn giấy, thì hãy dạy trẻ ho hoặc hắt hơi vào tay áo hoặc khuỷu tay trên của mình, chứ không phải bàn tay đâu nhé.



2. Giữ ấm cơ thể cho trẻ



Giữ ấm cơ thể khi trời chuyển lạnh là điều cần thiết mà cha mẹ phải làm trong việc phòng tránh bệnh cho con. Vì trời lạnh có thể gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, đặc biệt là ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Cha mẹ hãy mặc thêm quần áo ấm, mang thêm vớ, đội thêm mũ hoặc quấn thêm chăn/mền cho trẻ.



3. Chuẩn bị thức ăn theo đúng chuẩn "an toàn vệ sinh thực phẩm"

Tuy rất bận rộn trong những ngày Tết, nhưng cha mẹ vẫn nên chuẩn bị thức ăn một cách kỹ lưỡng để gia đình, nhất là các bé, không bị vướng vào các bệnh có liên quan đến thực phẩm. Hãy luôn rửa tay và lau dọn khu vực bếp nấu thường xuyên. Tránh ô nhiễm chéo giữa các thực phẩm bằng cách bảo quản thực phẩm tươi sống tránh xa thực phẩm ăn liền hoặc là thực phẩm đã chín. Cha mẹ hãy nấu đồ ăn chín, đừng ăn đồ tái, sống. Nếu không ăn hết, hãy bỏ hộp và cất vào tủ lạnh kịp thời vì thức ăn để bên ngoài nhiệt độ thường sẽ bị hỏng trong hơn hai giờ.



4. Khuyến khích trẻ ăn uống lành mạnh và tập thể dục hàng ngày



Hãy cho con ăn trái cây tươi thay cho các loại bánh mứt, kẹo ngọt. Hạn chế cho con uống nước ngọt, cha mẹ hãy cho trẻ uống sữa, nước ép từ hoa quả tươi để đảm bảo cơ thể con nhận đủ vitamin và chất xơ.



Ngoài ra, cha mẹ cần khuyến khích trẻ hoạt động mỗi ngày 1 giờ đồng hồ bằng các hoạt động thú vị như nhảy theo một bài nhạc yêu thích, hay rủ các anh chị em trong nhà chơi trốn tìm, xếp hình, thi chạy vòng quanh sân…

5. Đảm bảo trẻ ăn đúng giờ, ngủ đủ giấc



Cho dù có bận rộn như thế nào đi chăng nữa, thì cha mẹ vẫn nên đảm bảo con ăn đủ 3 bữa chính: sáng, trưa, tối. Nếu được, hãy cho trẻ ăn thêm các bữa phụ xen kẽ bằng các thực phẩm bổ dưỡng như sữa chua, phô mai, váng sữa...



Bên cạnh đó, cha mẹ nên tranh thủ cho con ngủ trưa, vì giấc ngủ này rất quan trọng, giúp trẻ phục hồi lại sức khỏe sau 1 buổi sáng tiêu hao năng lượng. Đồng thời, buổi tối, cha mẹ nên cho trẻ lên giường đi ngủ sớm, muộn nhất là 10 giờ đêm.



6. Tiêm vắc xin đầy đủ



Cho con đi tiêm chủng đầy đủ các mũi vắc-xin theo lứa tuổi cũng là cách cha mẹ bảo vệ con khỏi các loại bệnh một cách chủ động và hiệu quả nhất.



Ngoài ra, khi phát hiện trẻ bệnh, cha mẹ nên sớm đưa trẻ đi khám bác sĩ để được chữa trị kịp thời và có được những lời khuyên hữu ích giúp cha mẹ và con sớm vượt qua được những ngày bệnh khó chịu.

Hồng Hạnh/Toquoc