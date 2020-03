Chủ tịch Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm vụ đốt pháo trong đám cưới ở Sóc Sơn

Trong ngày 3 và 4/3/2020, các cơ quan truyền thông đại chúng có nhiều thông tin phản ảnh về việc một gia đình tại xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn đốt bánh pháo dài hơn 50m để ăn mừng đám cưới. Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng Chỉ thị số 406-TTg ngày 8 tháng 8 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm sản xuất, buôn bán và đốt pháo.

Về việc này, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội giao Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn chỉ đạo Công an huyện điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật; giao Giám đốc Công an Thành phố đôn đốc, hướng dẫn Công an huyện Sóc Sơn khẩn trương điều tra, xử lý đúng người, đúng hành vi, không bỏ sót, lọt cá nhân vi phạm.

Kết quả thực hiện báo cáo Thành ủy, UBND Thành phố trước ngày 15/03/2020 và có thông tin trả lời báo chí theo quy định.

Như Infonet đã đưa tin, ngày 4/3, Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết đã triệu tập một số người để điều tra, làm rõ vụ đốt số lượng lớn pháo trong đám cưới trên địa bàn xã Phù Lỗ.

Ngay khi tiếp nhận thông tin về việc có một gia đình ở xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn tổ chức đám cưới đã đốt số lượng lớn pháo bên trong rạp và ngoài đường, gây những tiếng nổ kéo dài, xác pháo đỏ cả góc đường, Công an xã Phù Lỗ đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an huyện Sóc Sơn xuống hiện trường, lập biên bản sự việc.

Công an huyện Sóc Sơn cũng phối hợp với Phòng Quản lý hành chính và trật tự xã hội Công an TP Hà Nội thực hiện các hoạt động điều tra nguồn gốc số pháo, người tổ chức đốt pháo và các vấn đề liên quan đến vụ việc.

Trong khi đó, mạng xã hội lan truyền hình ảnh, video clip một đám cưới ở xã Phù Lỗ rải pháo thành 3-4 dãy trước cửa nhà và treo pháo dọc 2 bên lối đi vào nhà để đốt. Những dàn pháo này được rải ngay sát đường quốc lộ, khói từ pháo bốc lên trắng xóa, xác pháo đỏ ngổn ngang trên mặt đường.

Tiến Dũng