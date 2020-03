Cho trẻ ăn hoa quả thay rau để tăng sức đề kháng được không?

Các loại rau củ giúp tăng sức đề kháng



Cải bó xôi là loại rau chứa nhiều dinh dưỡng tốt cho cơ thể như vitamin C, chất chống oxy hóa và beta carotene... Cải bó xôi đặc biệt tốt khi thêm vào thực đơn cho trẻ bị táo bón. Sử dụng cải bó xôi làm món ăn hay nước ép đều mang lại hiệu quả cao.



Bông cải xanh chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất tốt cho sức khỏe như vitamin C, vitamin K, axit folic, kali, mangan và sắt. Cách chế biến giữ được lượng vitamin cao nhất là hấp chín bông cải xanh.



Ớt chuông cũng là nguồn cung cấp vitamin C rất dồi dào. Theo nghiên cứu, lượng vitamin C có trong ớt chuông cao gấp 2-3 lần so với cam.



Bí đỏ là loại quả giàu vitamin A, vitamin B6, vitamin C, magie, kẽm, vị ngọt dễ chế biến món ăn cho trẻ.



Ngoài ra, trong thực đơn cho trẻ tùy lứa tuổi mà cha mẹ có thể thêm một lượng nhất định các loại rau củ gia vị như: hành, tỏi, gừng... vì chúng còn được coi như những vị thuốc tốt giảm triệu chứng cảm cúm.