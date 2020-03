Chợ biên giới lớn nhất xứ Nghệ tạm dừng hoạt động

Lãnh đạo 2 huyện Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An, Việt Nam) và huyện Noọng Hét (tỉnh Xiêng Khoảng, Lào) đã thống nhất tạm dừng các hoạt động giao dịch chợ biên Nậm Cắn bắt đầu từ phiên chợ ngày Chủ nhật 15/3/2020 để ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn, đảm bảo an toàn cho người dân.



“Thời gian phiên chợ biên giới Nậm Cắn họp trở lại sẽ được thông báo sau khi 2 huyện Kỳ Sơn và Noọng Hét đánh giá, xem xét, quyết định”, thông báo UBND Kỳ Sơn nêu rõ.



Chợ biên Nậm Cắn (hay còn gọi bằng cái tên thân mật là chợ Hữu Nghị, chợ Đoàn Kết) nằm giáp ranh giữa biên giới hai nước Việt – Lào, cách trung tâm thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) hơn 20km, cách TP Vinh khoảng 320km.

Trước đây, phiên chợ họp trên khu đất bằng phẳng hình bán nguyệt lưng chừng núi, sát con suối Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn). Sau khi Nậm Cắn được nâng cấp thành cửa khẩu Quốc tế, chợ chuyển sang họp trên thửa đất thuộc bản Đỉnh Đam, xã Noọng Hét (tỉnh Xiêng Khoảng, nước bạn Lào).



Phiên chợ được họp vào các ngày Chủ nhật, mang đậm những nét riêng đặc trưng của đồng bào các dân tộc Mông, Khơ Mú, Thái ở miền Tây Nghệ An và các dân tộc của Lào ở tỉnh Xiêng Khoảng.



Chợ biên giới Nậm Cắn không chỉ là hoạt động giao thương, buôn bán mà là nơi giao lưu thắm tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt - Lào. Sau những phiên chợ vùng biên, tình đoàn kết anh em đồng bào giữa 2 nước càng thêm gắn bó.

