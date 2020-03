Chào mừng kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hoa Kỳ

Cùng với chuyến thăm của tàu sân bay Hải quân Hoa Kỳ Theodore Roosevelt tới Đà Nẵng, Việt Nam từ ngày 5 đến 9/3/2020, lễ kỷ niệm diễn ra nhân dịp chào mừng 25 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Đô đốc John C. Aquilino, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink, Chuẩn Đô đốc Stu Baker, Chỉ huy trưởng nhóm tàu sân bay tác chiến (CSG) 9 và các thành viên của CSG 9 đã để lại lưu bút trong cuốn sổ của khách sạn thể hiện sự ấn tượng với các dịch vụ tuyệt vời của Sheraton Grand Đà Nẵng Resort – khu nghỉ dưỡng cao cấp tọa lạc tại một trong những bãi biển cát trắng đẹp nhất thế giới.

Sở hữu bởi Tập đoàn BRG, Sheraton Grand Đà Nẵng Resort là khu nghỉ dưỡng đầu tiên ở Đông Nam Á đạt được tiêu chuẩn Grand, thương hiệu đẳng cấp nhất tại hệ thống khách sạn Sheraton.

Ngay sau khi đi vào hoạt động, Sheraton Grand Đà Nẵng Resort đã được chọn để tổ chức Gala Dinner của Tuần lễ cấp cao APEC 2017 với sự tham dự của 21 nhà lãnh đạo các quốc gia và hơn 600 quan chức chính trị từ nhiều nước trên thế giới. Các khách mời đã cùng thưởng thức một chương trình văn hóa đặc sắc tại Grand Ballroom rộng tới 3.300m2.

Kể từ đó, khu nghỉ dưỡng uy tín này thường xuyên được chọn là nơi tổ chức hàng loạt các sự kiện kinh doanh lớn cho nhiều công ty quốc tế, bao gồm Hội nghị thượng đỉnh Gôn châu Á Thái Bình Dương với sự tham gia của nhiều chuyên gia gôn (golf) và các tỷ phú sân gôn trong khu vực.

Năm 2019, Sheraton Grand Đà Nẵng Resort được vinh danh là Khu nghỉ dưỡng MICE của năm (MICE Resort of the Year) trong danh sách bình chọn Best of The Best của Robb Report Việt Nam.

