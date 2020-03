Các lãnh đạo, cán bộ Nghệ An không còn phải cách ly tại nhà

Sáng 12/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long đã ký thông báo hỏa tốc gửi Bộ Y tế, thường trực Tỉnh ủy, các sở ban, ngành liên quan về việc thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe với các trường hợp có liên quan đến chuyến bay VN0054 từ Vương quốc Anh về Hà Nội ngày 2/3/2020.

Cụ thể, thực hiện Công văn số 1120/CV-BCĐ ngày 7/3/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia và Công văn số 5529-CV/TU ngày 9/3/2020 của Thường trực Tỉnh ủy về phòng chống dịch Covid-19, UBND tỉnh đã có Công văn số 1243/UBND-VX ngày 09/3/2020 về việc cách ly theo dõi sức khỏe phòng chống dịch Covid-19, theo đó đã chỉ đạo lập danh sách, rà soát các đối tượng có tiếp xúc gần với Đoàn công tác của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đoàn công tác của Ban Tôn giáo Chính phủ, Đài tiếng nói Việt Nam và Trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam và tùy theo mức độ để thực hiện cách ly và theo dõi sức khỏe.

Ngày 11/3/2020, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch Covid-19 có Công văn số 1204/CV-BCĐ về việc cách ly, theo dõi sức khỏe với trường hợp có liên quan đến chuyến bay VN0054 đã có hướng dẫn chi tiết: Đối với người tiếp xúc trực tiếp, tiếp xúc gần với các trường hợp dương tính thực hiện cách ly trong vòng 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc; Đối với những người tiếp xúc với các đối tượng này, thực hiện cách ly tại nhà cho đến khi đối tượng này có xét nghiệm âm tính.



Theo thông báo của Bộ Y tế, kết quả xét nghiệm của các thành viên của các đoàn công tác Bộ Kế hoạch và đầu tư, Ban Tôn giáo Chính phủ, Đài tiếng nói Việt Nam và Trung ương hội Phật giáo Việt Nam đều có xét nghiệm âm tính.

“UBND tỉnh Nghệ An thông báo để các đối tượng đã tiếp xúc, làm việc với Đoàn công tác của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Nghệ An và Đoàn Ban Tôn giáo Chính phủ, Đài tiếng Nói Việt Nam và Trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam vào các ngày 05-06/3/2020 không phải thực hiện cách ly tại nhà, việc theo dõi sức khỏe thực hiện theo đúng các hướng dẫn hiện hành”, văn bản của UBND tỉnh Nghệ An nêu rõ.



Trước đó, vào ngày 2/3 Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã đi cùng chuyến bay VN0054 từ London (Anh) về Hà Nội. Trên chuyến bay này, bệnh nhân N.H.N (BN17) nhiễm Covid-19 ngồi cùng khoang với Bộ trưởng.

Trong các ngày ngày 5 và 6/3, ông Nguyễn Chí Dũng cùng đoàn công tác đã vào làm việc ở tỉnh Nghệ An. Ngay sau đó, những người tiếp xúc gần và có bắt tay, ngồi ăn uống chung với Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng phải cách ly tại nhà 14 ngày theo quy định để theo dõi bắt đầu từ ngày 9/3.





Việt Hòa