Bước đột phá "táo bạo" của Lục quân Nga, phá vỡ thế bao vây của Mỹ và NATO

Mới đây, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, Sư đoàn bộ binh 150 đã chính thức hoàn thành biên chế và đi vào hoạt động, sư đoàn này chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu ở hướng chiến lược phía Nam. Tư lệnh Quân khu phía Nam Nga, Thượng tướng Dvornikov tuyên bố, đây là Sư đoàn bộ binh mới đầu tiên được thành lập để đáp ứng yêu cầu chiến tranh hiện đại và sẽ trở thành“át chủ bài” của Quân đội Nga trong môi trường tác chiến công nghệ cao.

Bước đột phá đánh vỡ tư tưởng truyền thống

Sư đoàn bộ binh 150 mới thành lập là một phần của Quân đoàn 8 của Quân khu Nam Nga, và có trụ sở tại tỉnh Rostov. Biên chế của Sư đoàn gồm: 2 Trung đoàn bộ binh; 2 Trung đoàn tăng; 1 Trung đoàn tên lửa phòng không; 1 Trung đoàn pháo binh; các Tiểu đoàn như Tiểu đoàn trinh sát độc lập, Tiểu đoàn thông tin liên lạc, Tiểu đoàn bảo đảm kỹ thuật hậu cần, Tiểu đoàn chống tăng, Tiểu đoàn quân y; Đại đội tác chiến điện tử; 3 Đại đội phòng thủ; 1 Đại đội máy bay không người lái.

Tổng quân số của Sư đoàn 150 khoảng 10.000 quân, vũ khí trang bị chủ yếu là xe chiến đấu bộ binh BMP-3, xe tăng T-72B3, xe vận tải bọc thép BTP-82, tổ hợp tên lửa phòng không Tor-M1, máy bay không người lái (UAV) Aileron và các nhiều vũ khí trinh sát và phòng thủ khác.

Điều đáng chú ý là, trước đây, Quân đội Nga chủ yếu thực hiện biện pháp “cải cách Sư đoàn thành Lữ đoàn”, làm cho các lực lượng bộ binh không đủ khả năng tác chiến và bộc lộ khá nhiều điểm yếu khi đối phó với các mối đe dọa an ninh theo hướng chiến lược phía tây và nam. Do vậy, năm 2016, Bộ trưởng Shoigu tuyên bố thành lập Sư đoàn 150 trên cơ sở Lữ đoàn bộ binh 33 độc lập của Quân khu phía Nam.

Khung chính của Sư đoàn này là 2 Trung đoàn bộ binh phối hợp với 2 Trung đoàn xe tăng, đây là bước cải cách đáng kể so với mô hình cũ (3 Trung đoàn bộ binh phối hợp với 1 Trung đoàn xe tăng, hoặc 1 Trung đoàn bộ binh phối hợp với 3 Trung đoàn xe tăng). Hoạt động cải cách này chú trọng vào việc sử dụng cân bằng các lực lượng tấn công và phòng thủ, từ đó tạo thành sự phối hợp tác chiến “mỹ mãn” nhất trên chiến trường hiện đại.

Lục quân Nga cũng đã kết hợp kinh nghiệm hoạt động quân sự ở Syria và các nơi khác để tích hợp lực lương tác chiến điện tử và lực lượng UAV chiến đấu vào Sư đoàn 150, từ đó tạo ra một mô hình mới “độc nhất vô nhị” trên thế giới, góp phần quan trọng trong việc cải cách toàn diện, nâng cao khả năng chiến đấu của lực lượng mặt đất.

Đáp ứng yêu cầu tác chiến hiện đại

So với các Sư đoàn bộ binh truyền thống với quân số khoảng từ 12.000 -13.000, quy mô của sư đoàn bộ binh 150 đã giảm đi rất nhiều, và các trang bị phụ trợ cũng cắt giảm tương đối, nhưng khả năng chiến đấu toàn diện lại tăng thêm gần 50%.

Trung đoàn bộ binh 102 và 103 của Sư đoàn này đã thành lập 1 Tiểu đoàn xe tăng, điều này cho phép các Trung đoàn có thể tổ chức chiến đấu linh hoạt theo kiểu “mô-đun hóa”để thực hiện các cuộc tấn công nhanh và các hoạt động khác. Ngoài ra, việc tích hợp UAV, các biện pháp tác chiến điện tử cùng lực lượng phòng hóa cũng giúp Sư đoàn có thể nâng cao hơn nữa khả năng nhận thức tình huống chiến trường, tính cơ động và khả năng phòng thủ toàn diện.

Truyền thông Nga tin rằng, nếu Quân đội Nga phát triển nhiều lực lượng theo tiêu chuẩn Sư đoàn 150, sẽ không chỉ tiết kiệm nhân sự mà còn giảm một khoản chi phí khổng lồ trong vấn đề trang thiết bị. Điều đáng nói là loại lực lượng chiến thuật này cũng có thể tiến hành phòng thủ độc lập trong thời chiến, thực hiện cân bằng giữa quân số và trang bị, phòng thủ an ninh và đầu tư quốc phòng.

Phá vỡ thế bao vây của Mỹ và NATO

Trong những năm gần đây, NATO và Mỹ đã hình thành “thế” bao vây, ngăn chặn ở Nga theo hai hướng chiến lược là phía tây và phía nam nước Nga, điều này tạo ra áp lực lớn đối với Moscow. Do vậy, Nga buộc phải nỗ lực xây dựng và cải cách nâng cao khả năng tác chiến của lực lượng mặt đất, như thành lập 1 Quân đoàn xe tăng phụ trách chiến đấu hướng tây nam và tái thiết các lực lượng phản ứng nhanh cấp sư đoàn.

Đồng thời Nga cũng triển khai các lực lượng chiến đấu mạnh mẽ theo hướng chính để hình thành ưu thế tác chiến cục bộ. Thống kê cho thấy, Nga hiện có hơn 15.000 xe tăng, gấp đôi so với Mỹ, gấp 37 lần so với Quân đội Anh; số lượng pháo tự hành của Nga cũng gấp 3 lần so với Mỹ và 67 lần so với Anh.

Hiện, Mỹ không ngừng bố trí binh lực mạnh mẽ ở châu Âu và chuyển hướng chiến lược phòng vệ “đối phó với xung đột nước lớn”, nên các quan chức quân sự và chính trị cấp cao của Nga đã xác định rõ ràng rằng, Moscow sẽ bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của mình nhưng tránh chạy đua vũ trang. Ở vùng Kavkaz và các hướng khác, Nga sẽ tiếp tục thành lập mới nhiều lực lượng dựa trên cấu trúc Sư đoàn.

Ngoài ra, với việc trang bị các thiết bị mới như xe tăng chiến đấu chủ lực Armata, xe chiến đấu bộ binh Kurganets, tỷ lệ hiện đại hóa lực lượng chiến đấu mặt đất của Quân đội Nga sẽ nhanh chóng tăng cao, đây cũng là xu hướng chính trong chiến lược phát triển của Lục quân Nga. Có thể dự đoán rằng, Sư đoàn bộ binh 150 là đơn vị đầu tiên được thành lập theo hướng này và sẽ trở thành một sư đoàn tinh nhuệ của quân đội Nga trong tác chiến mặt đất hiện đại, cũng là bước quan trọng để phá vỡ thế bao vây của Mỹ và NATO.

Đức Trí (lược dịch)