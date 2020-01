BTS tiếp tục tự phá kỷ lục đặt trước album với "Map Of The Soul: 7"

Vào ngày 16/1 (theo giờ địa phương), Big Hit Entertainment - công ty chủ quản của nhóm nhạc BTS chính thức thông báo album phòng thu chuẩn bị phát hành của nhóm - “Map Of The Soul: 7” đã thu về số lượng pre-order cao nhất từ trước đến nay.

Cụ thể, theo nhà phân phối âm nhạc Dreamus Company, album “Map Of The Soul: 7” đạt được tổng số 3.42 triệu đơn đặt trước chỉ trong vòng 7 ngày mở bán kể từ ngày 9/1 đến ngày 15/1.

Số liệu so sánh với sự dẫn đầu của "Map Of The Soul: 7"

Con số 3.42 triệu cũng được trending trên Twitter thế giới

Trước đó, "Map Of The Soul: Persona" cũng từng lập kỷ lục

album pre-order khủng nhất lịch sử vào năm 2019

Điều này cũng đồng nghĩa với việc 7 chàng trai BTS lại ghi tên mình vào bản công trạng “khủng”, phá kỷ lục của chính nhóm với thành tích cao nhất trước đây thuộc về album “Map Of The Soul: Persona” phát hành vào tháng 4/2019. Được biết, album trước đó thu về con số pre-order đạt 2.69 triệu bản. Đây là những con số khiến bất cứ một nhóm nhạc ở Kpop nào cũng ngán ngẩm khi muốn đạt được.

Năm 2019, BTS từng nhiều lần "đại thắng" Album của năm tại

các lễ trao giải và có lẽ năm 2020 vẫn như thế!

Nhiều người còn dự đoán, dù chỉ mới bước vào tháng đầu tiên của năm 2020 nhưng có lẽ chủ nhân của giải thưởng cao quý "Album của năm" không ai khác ngoài BTS!

Bản pre-order của "Map Of The Soul: 7" đứng đầu 8 ngày liên tiếp

trên trang bán album của Amazon

Không những thế, tin vui thường đến một đôi khi album “Map Of The Soul: 7” cũng đứng vững vị trí thứ 1 trên bảng xếp hạng CD & Vinyl Best Sellers của Amazon ngày thứ 8 liên tiếp.

SUGA xuất hiện trong trailer đầu tiên - "Interlude: Shadow"

Ngày 10/1 vừa qua, BTS “nã phát súng” đầu tiên cho sự trở lại hoành tráng trước khi thành viên Jin nhập ngũ trong năm nay bằng một đoạn trailer mang tên “Interlude: Shadow” do SUGA thể hiện. Nối tiếp chuỗi “thuyết âm mưu” về tâm lý học trước đó, người hâm mộ kỳ vọng vào sự xuất hiện của “Ego - bản ngã” và “Shadow - bóng tối” sau khi “Persona - mặt nạ” đã ra mắt năm ngoái. Cùng với sự xuất hiện của dự án toàn cầu “CONNECT, BTS” lấy ý tưởng từ những thông điệp triết lý và quan điểm nghệ thuật, BTS một lần nữa khẳng định vị trí “ông hoàng” dẫn đầu làn sóng Kpop thế hệ mới với “kho tàng” tư duy về nghệ thuật và âm nhạc.

Album sẽ được phát hành vào ngày 21/2, nhưng MV ca khúc

chủ đề thì đến ngày 28/2 mới được "thả xích"

Album phòng thu thứ 4 của BTS - “Map Of The Soul: 7” sẽ được chính thức phát hành vào ngày 21/2. Trong khi đó, MV chính thức của ca khúc chủ đề sẽ được ra mắt người hâm mộ trễ hơn 1 tuần, tức ngày 28/2 sau đó.

Nhiều bình luận trông chờ được để lại dưới bài báo về "chiến tích"

của BTS

