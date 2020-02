BTS lập kỉ lục khi có hơn 1,5 triệu lượt xem công chiếu trực tiếp cho MV mới ‘ON’

Đúng 0h ngày 28/2 (theo giờ Hàn Quốc), BTS cho phát hành MV chính thức của ca khúc chủ đề "ON". Đây là video thứ 2 của "ON" sau MV phiên bản "Kinetic Manifesto Film: Come Prima" ra mắt vào ngày 21/2. Đúng như dự đoán của nhiều người, MV chính thức của "ON" nhanh chóng đạt được những con số cực kì ấn tượng khi vừa "ra lò".

7 thành viên của BTS trong MV "ON".

Cụ thể lượt người xem công chiếu trực tuyến MV "ON" ở thời điểm cao nhất đạt 1.533.986. Với con số kỉ lục này, BTS chính thức đánh bại Black Pink, nhóm nhạc đang giữ MV có lượt người xem công chiếu lớn nhất thế giới với 979.000 cho MV "Kill This Love".

Ngoài ra, dù phát hành lúc nửa đêm nhưng MV "ON" của BTS vẫn đang nhận được lượt view cực "khủng" khi chưa đầy 1 tiếng đã đạt gần 10 triệu view kèm 1 triệu lượt like.

Lượt xem công chiếu MV "ON" của BTS ở thời điểm cao nhất lên đến hơn 1,5 triệu.

Thành tích của MV "ON" sau 1 tiếng phát hành.

BTS đã bắt đầu quảng bá cho lần trở lại này trên sân khấu M!Countdown vào chiều ngày 27/2. Album "Map of The Soul: 7" của BTS cũng ghi nhận lượt order kỉ lục với hơn 4 triệu bản đặt trước và gần 3 triệu bản trong ngày mở bán đầu tiên.

Hiện tại MV "ON" phiên bản "Kinetic Manifesto Film: Come Prima" đang chiếm giữ vị trí Top 1 Trending Youtube Việt Nam trong gần 1 tuần qua kể từ khi ra mắt. Cùng với đó là oanh tạc Youtube và bảng xếp hạng âm nhạc của nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Với bước đệm từ "ON" phiên bản "Kinetic Manifesto Film: Come Prima", hứa hẹn sẽ giúp "ON" phiên bản chính thức gặt hái thêm nhiều thành công vang dội, có một không ai nữa cho BTS trong lần trở lại này.

Phương Thảo