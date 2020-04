"Bom tấn" của Lee Min Ho cũng phải "dè chừng" loạt phim hot không kém này

3 tháng đầu năm 2020, khán giả Hàn Quốc nói chung và châu Á nói riêng đã liên tục được thưởng thức nhiều bộ phim truyền hình chất lượng với sức ảnh hưởng lớn và “gây sốt” suốt thời gian qua như Crash Landing On You, Itaewon Class, Romantic Doctor Kim 2,… Tháng 4 này, màn ảnh nhỏ xứ Hàn cũng hứa hẹn sẽ tiếp tục “nhộn nhịp” khi nhiều dự án “khủng” sắp được ra mắt.

The King: The Eternal Monarch

The King: The Eternal Monarch (Quân vương bất diệt) lấy bối cảnh là hai thế giới song song được liên kết với nhau thông qua một cánh cửa bí ẩn. Lee Min Ho sẽ vào vai hoàng đế Lee Gon, đồng hành cùng Kim Eun Tal (Kim Go Eun) - một nữ thám tử trong thế giới hiện đại để cùng tìm cách đóng cánh cửa giữa hai thế giới. Là màn tái xuất đầu tiên của Lee Min Ho sau 2 năm vắng bóng để thực hiện nghĩa vụ quân sự, The King: The Eternal Monarch đã nhanh chóng nhận được sự chú ý lớn ngay sau khi công bố dàn cast.

Lee Min Ho...

...và Kim Go Eun sẽ hợp tác lần đầu tiên trong The King: The Eternal Monarch

Dù đến thời điểm hiện tại, nhà sản xuất chỉ vừa “nhá hàng” teaser và một số ảnh still cut nhưng The King: The Eternal Monarch đã khiến các mọt phim “đứng ngồi không yên” vì cốt truyện mang màu sắc giả tưởng đáng mong đợi, sức hút từ cặp đôi Lee Min Ho – Kim Go Eun và hơn nữa là độ “bảo chứng” từ biên kịch Kim Eun Sook – người đứng sau thành công của loạt “bom tấn”: Hậu duệ mặt trời, Yêu tinh… Vướng phải ồn ào liên quan đến việc cắt vai nhưng những cái tên đình đám kể trên vẫn đủ để khiến công chúng tiếp tục mong đợi và kỳ vọng vào The King: The Eternal Monarch như một "cú nổ" tiếp theo trên màn ảnh nhỏ xứ Hàn.

Khác với thời điểm dự án mới được công bố, khi mọi sự chú ý gần như chỉ đổ đồn vào cặp đôi chính Lee Min Ho - Kim Go Eun, sau khi nhà sản xuất liên tục "thả thính" nhiều ảnh still cut và hé lộ tạo hình của dàn nhân vật thì netizen đã nhanh chóng "dậy sóng" và bàn tán về mối quan hệ của nam chính Lee Min Ho với các nhân vật từ cận vệ đến nữ phụ... Tất cả câu hỏi của khán giả sẽ được giải đáp khi The King: The Eternal Monarch chính thức lên sóng trong khung giờ 22 giờ thứ 6 và thứ 7 hàng tuần trên SBS bắt đầu từ ngày 17/04 sắp tới.

Hình ảnh đậm chất "bromance chemistry" của Lee Min Ho với cận vệ...

...và hình ảnh của Lee Min Ho với nữ phụ cũng nhanh chóng gây sốt

The World of Married

Lên sóng vào khung giờ vàng sau khi Itaewon Class kết thúc, The World of the Married (Thế giới hôn nhân) đã tỏ ra không hề kém cạnh người tiền nhiệm trước đó khi đã ngay lập tức khiến các netizen xứ Hàn “phát sốt” vì nội dung cuốn hút được thể hiện táo bạo đến choáng ngợp. Từ loạt cảnh nóng cho đến những phân cảnh bạo lực của gã chồng vũ phu, bộ phim gắn mác 19+ đã khiến người xem “há hốc” ngay từ hai tập phim mở màn khi thẳng thừng lột trần những mặt tối trong cuộc sống hôn nhân hiện đại.

The World of the Married trước đó cũng đã vấp phải sự nghi ngờ của khán giả về một bộ phim khai thác vấn đề ngoại tình hay drama về “tuesday” vốn đã không còn xa lạ trên màn ảnh xứ Hàn.

Nhưng dự án mới của JTBC đã mang đến màn “lật kèo” ngoạn mục, nhận về vô số lời khen và phản hồi tích cực khi khai thác đề tài hôn nhân, cuộc sống gia đình với cách thể hiện mới mẻ. Bộ phim phản ánh đầy đủ, toàn diện và chân thực đến trần trụi các vấn đề, mặt tối của cuộc sống hôn nhân trong xã hội hiện đại.

Những mâu thuẫn trong gia đình, trong mối quan hệ vợ - chồng, ba mẹ - con cái… từng khiến người xem phát sốt trong SKY Castle (2019) – bộ phim nắm giữ rating kỷ lục giờ đây tiếp tục chứng minh sức hút của mình khi tỏ ra vô cùng “ăn khách” khi được khai thác lần nữa trong The World of the Married.

Ngoài những yếu tố trên, diễn xuất của dàn diễn viên cũng chính là điều quan trọng tạo nên thành công cho The World of the Married. Bên cạnh diễn xuất vô cùng thuyết phục, đầy chiều sâu với không ít phân cảnh khiến người xem thực sự “sởn da gà” của “chị đại” Kim Hee Ae thì những gương mặt trẻ như Han So Hee, Park Hae Joon… cũng được khán giả khen ngợi nhiều về diễn xuất.

Với cú mở màn “bùng nổ”, The World of Married được kỳ vọng sẽ tiếp tục “ làm nên chuyện” trong những tập phim tiếp theo. Bộ phim hiện đang được phát sóng lúc 22 giờ tối thứ 6 và thứ 7 hàng tuần trên JTBC.

Rugal

Là tác phẩm mới của đài OCN, không quá bất ngờ khi Rugal nhanh chóng gây ấn tượng bởi độ “đen tối”, những phân cảnh hành động bạo lực khiến choáng người xem choáng ngợp. Tuy nhiên, dù dã dán nhãn cảnh báo 18+, độ máu me trong Rugal vẫn khá nặng đô so với một tác phẩm truyền hình với nhiều phân cảnh khiến khán giả thực sự phải “rùng mình”.

Có mô-típ trả thù tưởng chừng đã quen thuộc nhưng Rugal vẫn thu hút nhiều khán giả và đạt thành tích rating khá khả quan trong hai tập mở màn.

Không chỉ có cốt truyện cuốn hút kết hợp cùng những cảnh hành động kịch tính, Rugal còn khiến các netizen Hàn “dậy sóng” vì nhiều phân cảnh khó có thể tưởng tượng lần đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh nhỏ: từ bài tập thể lực “hành xác” của nam chính Kang Gi Bum (Choi Jin Hyuk) cho đến phân cảnh Gi Bum bị phe phản diện làm mù mắt bằng dao… tất cả đã chứng minh Rugal không phải là một cái tên lý tưởng dành cho hội “yếu tim”.

Màn đối đầu giữa phe chính diện...

...và phản diện trong Rugal thực sự không dành cho những khán giả "yếu tim"

Nhận được nhiều phản hồi tích cực song Rugal vẫn mắc phải nhiều điểm trừ không đáng có khiến tổng thể tác phẩm có những lỗ hổng đáng tiếc. Sở hữu dàn diễn viên thực lực nhưng kỹ năng diễn xuất lại tỏ ra khá “bất lực” khi các nhân vật trong Rugal được xây dựng chưa thực sự “tròn trịa”, diễn biến tâm lý khiến khán giả khó hiểu và đặc biệt là phản ứng chậm, thiếu thuyết phục trong nhiều tình huống.

Tuy nhiên, chỉ vừa mở màn với hai tập đầu tiên, Rugal vẫn còn một chặng đường dài phía trước và bộ phim gắn mác 18+ vẫn hoàn toàn đủ sức để "bùng nổ" hơn nữa.

Hospital Playlist

Không dán nhãn 18+ hay 19+ như hai cái tên kể trên, Hospital Playlist (Chuyện đời bác sĩ) vẫn có sức hút cực lớn khi chạm mốc rating 8,7% chỉ sau 3 tập phát sóng. Nếu nghi ngờ về một tác phẩm khai thác đề tài y khoa khô khan, nhiều người sẽ thực sự bất ngờ bởi độ “giải trí” của Hospital Playlist khi bộ phim mang đến nhiều tình huống cực hài hước.

Lựa chọn đề tài về ngành y vốn rất dễ đi vào lối mòn bởi đã được khai thác quá nhiều trước đó, Hospital Playlist đã vượt qua những nghi ngờ ban đầu và nhận được cơn mưa lời khen bởi cách khai thác và thể hiện khác biệt. Nhiều netizen Hàn còn đùa rằng: “Dù có nghi ngờ điều gì thì cũng không thể nghi ngờ khả năng chọn kịch bản của Jo Jung Suk”. Và đúng như thế, tái xuất màn ảnh nhỏ sau thành công của Exit (Lối thoát trên không), Jo Jung Suk đã có một màn tái xuất thành công trên màn ảnh nhỏ với Hospital Playlist.

Khác với những bộ phim cùng đề tài, Hospital Playlist không quá chú trọng đến những phân cảnh mang tính chuyên môn, cũng không đi sâu khắc họa những drama hay mặt tối của ngành y, bộ phim mang đến nguồn năng lượng thực sự tích cực bằng những câu chuyện nhỏ giản dị nhưng đẹp đẽ về những con người khoác màu áo trắng.

Hospital Playlist hài hước...

...nhưng cũng có không ít phân cảnh lấy nước mắt khán giả

Ngoài ra, yếu tố làm nên sự khác biệt của Hospital Playlist còn đến từ sự kết hợp hoàn hảo với âm nhạc. Có cách kể chuyện đan xen giữa quá khứ và hiện tại, bộ phim khiến người xem không khỏi liên tưởng đến series Replay 1988 với những thước phim mang màu sắc của những năm 90. Tình bạn của 5 nhân vật chính cũng từ đó hiện lên hết sức mộc mạc, đáng yêu trong hình ảnh và cả những giai điệu có thể khiến bất kỳ ai thuộc thế hệ 9X cũng sẽ phải bồi hồi xúc động.

Hospital Playlist đan xen giữa hiện tại...

...và quá khứ

...cùng những thước phim mang màu sắc của những năm 90

Tất cả những điều này đã giúp tạo nên cú mở màn vô cùng thành công cho Hospital Playlist. Và cùng với diễn xuất của dàn diễn viên thực lực Jo Jung Suk, Jung Kyung Ho... hay sự dẫn dắt của đạo diễn Shin Won Ho, bộ phim rất có thể sẽ tiếp tục bùng nổ hơn nữa trong những tập phim tiếp theo và trở thành một đối thủ đáng gờm trên đường đua phim Hàn tháng 4.

Extracurricular

Ngay sau khi Itaewon Class vừa kết thúc, chàng quý tử của tập đoàn Jangga Kim Dong Hee đã nhanh chóng tái xuất với một dự án mới của Netflix là Extracurricular (Ngoại khóa). Bộ phim khai thác đề tài học đường nhưng sẽ phơi bày những mặt tối đáng lo ngại phía sau cánh cổng trường học.

Trái với một Geun Soo hiền lành trong Itaewon Class, vai diễn mới của Kim Dong Hee trong Extracurricular hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ cho khán giả khi đây là một nhân vật phức tạp và có phần "đen tối" hơn.

Nam diễn viên sẽ vào vai Ji Soo, một nam sinh gương mẫu, trầm tính và ít bạn bè. Song đằng sau vẻ ngoài nhút nhát ấy lại là một con người đáng sợ khi Jisoo chính là chủ mưu của một loạt những phi vụ phạm tội vượt ngoài sức tưởng tượng - tất cả chỉ nhằm mục đích kiếm tiền để trang trải cho cuộc sống đại học.

Vai diễn Ji Soo sẽ là một thử thách mới cho Dong Hee

Extracurricular dự kiến sẽ kéo dài 6 tập và sẽ chính thức lên sóng trên Netflix từ ngày 29/04 sắp tới.

How to buy a Friend?

Cùng với Kim Dong Hee, Lee Shin Young - chàng quân nhân Bắc Hàn điển trai trong Crash Landing On You cũng sẽ có màn tái xuất với vai trò nam chính đầu tiên trên màn ảnh nhỏ cùng dự án mới How to Buy a Friend? Đây là dự án phim ngắn được chuyển thể từ webtoon cùng tên nổi tiếng có thời lượng kéo dài chỉ 4 tập.

Lee Shin Young sẽ vào vai Park Chan Hong, một nam sinh trung học có đam mê viết lách song phải chịu nhiều áp lực từ gia đình và bố mẹ. Heo Don Hyuk (Shin Seung Ho) một học sinh không hứng thú học hành do phải lo làm thêm chi trả cho cuộc sống đã cứu Chan Hong khỏi một vụ bạo lực học đường. Để trả ơn, Chan Hong đã cho cậu mượn tiền để trả tiền thuê nhà. Và tình bạn đẹp của cả hai cũng bắt đầu từ đó.

Bộ khai thác đề tài học đường, khắc họa những tình cảm thuần khiết đáng quý của lứa tuổi học trò vì thế hứa hẹn sẽ mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho người xem. How to buy a Friend? sẽ chính thức lên sóng vào ngày 06/04 sắp tới trên KBS lúc 22 giờ tối thứ 2 và thứ 3 hàng tuần.

Team Bulldog: Off-duty Investigation

Team Bulldog: Off-duty Investigation (Biệt đội chó Bull: Điều tra ngoài giờ) là dự án nhận được nhiều sự chú ý bởi đây là màn tái xuất đầu tiên của diễn viên gạo cội Cha Tae Hyun sau thời gian vắng bóng vì vướng phải bê bối đánh bạc trong năm 2019. Hơn nữa, két hợp với nam diễn viên trong bộ phim này chính là Lee Sun Bin - bạn gái của "Hoàng tử châu Á" Lee Kwang Soo.

Cha Tae Hyun sẽ vào vai Jin Kang Ho, một cảnh sát nhiệt huyết và trách nhiệm với nghề. Song do tính cách kì quái, anh không thực sự hòa đồng cùng các đồng nghiệp. Trong khi đó, Kang Moo Ung (Lee Sun Bin) là PD của một chương trình truyền hình chuyên điều tra tội phạm. Cô dũng cảm và liều lĩnh, sẵn sàng bất chấp tất cả để vạch trần sự thật đến công chúng.

Team Bulldog: Off-duty Investigation hứa hẹn sẽ mang đến nhiều tình huống dở khóc dở cười nhưng cũng không kém phần kịch tính với những cảnh hành động hấp dẫn. Bộ phim mới của OCN sẽ chính thức lên sóng vào ngày 04/04 lúc 22 giờ 50 tối thứ 7 và chủ nhật hàng tuần.

Thục Vy