Bộ Y tế cảnh báo: viên sủi Estromen quảng cáo sai sự thật

Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe quảng cáo vi phạm nêu trên do Công ty Cổ phần công nghệ cao GOB quốc tế (địa chỉ: P309, tòa nhà số 86 Lê Trọng Tấn, P. Khương Mai, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội) công bố và chịu trách nhiệm về sản phẩm.

Quá trình hậu kiểm, Công ty Cổ phần công nghệ cao GOB quốc tế không thừa nhận các website nêu trên của Công ty Cổ phần công nghệ cao GOB quốc tế, Công ty không chịu trách nhiệm về việc quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên sủi Estromen trên các website này.

Cục An toàn thực phẩm khẳng định nội dung quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên sủi Estromen đang được quảng cáo vi phạm trên các website nêu trên không đúng với nội dung quảng cáo đã được Cục An toàn thực phẩm thẩm định. Để an toàn sức khỏe cho người sử dụng, tránh sử dụng sản phẩm quảng cáo không đúng sự thật về công dụng sản phẩm, trong thời gian Cục An toàn thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông xử lý vụ việc, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không mua, không sử dụng sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên sủi Estromen quảng cáo trên trang website/internet nêu trên.

N. Huyền