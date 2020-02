Bộ TT&TT: Sẽ quyết tâm xử lý các nghệ sĩ tung tin giả về virus Corona

Ngày 5/2, trong phiên Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1/2020, trả lời câu hỏi về việc xử lý một số nghệ sĩ như Ngô Thanh Vân, Đàm Vĩnh Hưng, Cát Phượng đăng trên Facebook các thông tin sai sự thật về virus Corona. Ông Nguyễn Thanh Lâm, Cục trưởng Cục PT-TH và Thông tin điện tử (Bộ TT&TT) cho biết sẽ chỉ đạo Sở Thông tin - Truyền thông TP.HCM quyết tâm xử lý, làm rõ trách nhiệm các nghệ sĩ khi đưa tin giả.

3 nghệ sĩ Ngô Thanh Vân, Đàm Vĩnh Hưng, Cát Phượng đưa tin sai sự thật về virus Corona trên Facebook.

Ông Nguyễn Thanh Lâm cho biết Bộ TT&TT đang phối hợp với Bộ Công an trong việc giám sát, phát hiện các trường hợp đưa thông tin giả về dịch viêm phổi cấp Corona, trong đó, trách nhiệm xử lý chính thuộc về Bộ Công an.

Đến thời điểm hiện tại, Bộ TT&TT đã phát hiện xử lý nhiều trường hợp tung tin thất thiệt về dịch viêm phổi Corona. Trong đó, Hà Nội đã xử lý 1 trường hợp, TP.HCM 17 trường hợp, Đà Nẵng 2 trường hợp, Cần Thơ 1 trường hợp, Thái Nguyên 2 trường hợp.

Trong quá trình xử lý tin đồn thất thiệt, đại diện Bộ TT&TT cho biết Facebook đã tích cực phối hợp trong việc này. Cụ thể, mạng xã hội này đã chủ động gỡ bỏ các tin không chính thống về dịch viêm phổi. Bên cạnh đó, khi người dùng tìm kiếm thông tin về virus Corona trên Facebook, mạng xã hội này sẽ xuất hiện dòng chữ và đề xuất người xem xem các thông tin chính thức từ Bộ Y tế.

Bên cạnh đó, Cục trưởng Nguyễn Thanh Lâm cho biết đang làm việc với Google để bộ máy tìm kiếm này ưu tiên đưa các thông tin chính thống lên trên khi người dùng tìm kiếm thông tin về dịch viêm phổi cấp Corona.

Còn theo Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, nhiều đối tượng lợi dụng tình hình phức tạp đã dùng không gian mạng để tung các thông tin giả mạo. Bộ Công an đã chỉ đạo công an địa phương triệu tập 170 đối tượng, yêu cầu cam kết gỡ bỏ các thông tin sai. Hiện công an đang làm việc với 41 trường hợp khác không hợp tác, sẽ xử lý hình sự khi hội đủ điều kiện.

Thứ trưởng Lương Tam Quang cho biết tất cả các trường hợp bị mời lên đều cam kết không tái phạm. Trong trường hợp tái phạm, các đối tượng sẽ bị xử lý hình sự.

Hải Đăng