Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng kiểm tra công tác đảm bảo thông tin liên lạc Tết Canh Tý

Báo cáo tình hình với Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông (TT&TT) Nguyễn Mạnh Hùng, ông Tô Mạnh Cường - TGĐ Tổng công ty Viễn thông MobiFone cho biết, trong năm qua MobiFone đã đầu tư mạnh vào việc phát triển hạ tầng, qua đó đưa quy mô mạng lưới lên gần 30.000 trạm 4G, đảm bảo đủ năng lực cung cấp dịch vụ.

Ông Tô Mạnh Cường - TGĐ Tổng công ty Viễn thông MobiFone báo cáo tình hình ứng trực Tết Nguyên đán với Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh: Trọng Đạt

MobiFone là một trong những nhà mạng có số thuê bao chuyển đến nhiều hơn số thuê bao chuyển đi kể từ khi dịch vụ chuyển mạng giữ số được triển khai. Kể từ đầu năm nay, doanh thu của MobiFone đang có chiều hướng tăng lên, đây là những dấu hiệu tích cực cho thấy sự hồi sinh của nhà mạng này.

Theo ông Tô Mạnh Cường, trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, nhà mạng này vẫn duy trì điểm giao dịch là các cửa hàng đại diện cấp 1 tại các địa bàn thuộc 9 công ty khu vực để đảm bảo phục vụ người dân khi có nhu cầu đột xuất trong dịp Tết.

Để đảm bảo thông tin liên lạc được thông suốt trong dịp Tết Nguyên đán, MobiFone đã mở thêm kênh và bố trí nhân sự ứng trực đầy đủ. Trong trường hợp có sự cố xảy ra, chậm nhất là 2 tiếng sau tất cả nhân viên ứng cứu sẽ có mặt tại nhiệm sở.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ với các khó khăn mà ban lãnh đạo và người lao động Tổng công ty Viễn thông MobiFone đã trải qua trong năm 2019. Ảnh: Trọng Đạt

Trò chuyện với lãnh đạo và người lao động MobiFone, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ với các khó khăn mà doanh nghiệp này đã phải đối mặt trong suốt thời gian qua.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, bất kỳ điều gì cũng có tính 2 mặt, do đó MobiFone nên nhìn vào các sóng gió đã trải qua ở cả mặt tích cực để tìm ra và tận dụng được các cơ hội khác cho mình.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, trong năm mới, MobiFone nên ngồi xuống và phác thảo ra cho mình những đường nét mang định hướng chiến lược để vừa đi vừa tự điều chỉnh. Mong muốn của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng là MobiFone sẽ có một ban lãnh đạo mới đủ sức dẫn dắt nhà mạng này.

Chia sẻ tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chúc ban lãnh đạo và người lao động Tổng công ty Viễn thông MobiFone dồi dào sức khỏe và có một niềm tin mãnh liệt vào tương lai để thực hiện việc tái sinh, tìm ra chiến lược mới.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết có một niềm tin vững chắc rằng một trang sử mới sẽ mở ra với MobiFone. Bộ TT&TT sẵn sàng chia sẻ và tháo gỡ các khó khăn cho MobiFone và tất cả các doanh nghiệp khác trong ngành.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng kiểm tra công tác đảm bảo thông tin tại Trung tâm Giám sát An toàn không gian mạng Quốc gia (Cục ATTT). Ảnh: Trọng Đạt

Ghé thăm Trung tâm Giám sát An toàn không gian mạng Quốc gia (Cục ATTT), Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng căn dặn các cán bộ của Trung tâm cần duy trì được tinh thần sẵn sàng đón nhận công việc mới như một văn hóa của tổ chức.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, Trung tâm Giám sát An toàn không gian mạng phải là hệ thống số 1 ở Việt Nam về khả năng giám sát an toàn an ninh mạng. Không chỉ đảm bảo an toàn an ninh mạng cho Việt Nam, đây phải là một hub của khu vực ASEAN về an ninh mạng.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng kỳ vọng Trung tâm Giám sát An toàn không gian mạng Quốc gia sẽ trở thành một hub của khu vực ASEAN về an ninh mạng. Ảnh: Trọng Đạt

Do đó, Bộ trưởng giao nhiệm vụ cho Trung tâm Giám sát An toàn không gian mạng Quốc gia phải phát triển hệ thống của mình để không chỉ năng lực xử lý tin mà các ứng dụng hay các giá trị mang lại phải nhiều hơn nữa. Muốn làm được điều đó, góc nhìn của những người điều hành cần phải thường xuyên đổi mới.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chúc các cá nhân người lao động trong Cục ATTT có thật nhiều sức khỏe và tìm được niềm vui trong công việc. Bộ TT&TT sẽ tìm cách hỗ trợ cho Cục ATTT về cơ chế chính sách để có thể tăng cường thêm biên chế cũng như đảm bảo tốt hơn nữa đời sống người lao động.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng thăm và làm việc tại Cục Bưu điện Trung ương. Ảnh: Trọng Đạt

Tại Cục Bưu điện Trung ương (BĐTW), Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá cao truyền thống anh hùng, thái độ và trách nhiệm trong việc phục vụ các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Cục BĐTW .

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chụp ảnh lưu niệm cùng ban lãnh đạo và tập thể người lao động Cục Bưu điện Trung ương. Ảnh: Trọng Đạt

Chúc Tết lãnh đạo và người lao động Cục BĐTW, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, trong năm mới 2020, Cục BĐTW cần tập trung vào các nhiệm vụ đặc biệt mà những nơi khác không làm được để thể hiện rõ vai trò của mình.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chúc Cục BĐTW luôn giữ lại được giá trị cốt lõi của mình, đó chính là con người, là tinh thần phục vụ và trách nhiệm với công việc được giao.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn cùng đoàn đã đến thăm hỏi, chúc tết cụ Nguyễn Thị Tý.

Nhân dịp Tết đến xuân về, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn cùng đoàn cũng đã đến thăm hỏi, chúc tết cụ Nguyễn Thị Tý tròn 100 tuổi, là mẹ của cán bộ đang công tác tại Bộ TT&TT.