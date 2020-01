Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Sáng 20/1, tại Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, thay Thiếu tướng Bùi Văn Sơn trước đó đã được nghỉ hưu theo chế độ.

Tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an đã chúc mừng Đại tá Lê Vinh Quy được lãnh đạo Bộ Công an tín nhiệm giao trọng trách mới. Trên cương vị mới, Đại tá Lê Vinh Quy cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường đoàn kết, xây dựng lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương và Bộ Công an giao trọng trách.

Đại tá Lê Vinh Quy (SN 1967), quê quán huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, ông từng đảm nhiệm các chức vụ như Đội trưởng, Phó trưởng Công an huyện, Trưởng Công an huyện Cư Jút (Đắk Nông); Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông. Từ tháng 7/2015, Đại tá Lê Vinh Quy giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Vũ Linh