Bình Phước phối hợp truy bắt đối tượng nổ súng bắn chết 4 người ở Củ Chi

Theo đó, Công văn nêu rõ: Chiều 29/1, do mâu thuẫn trong lúc đánh bạc tại địa bàn ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, đối tượng Tuấn đã sử dụng súng AK bắn chết 4 người và làm bị thương 1 người rồi bỏ trốn.

Công an tỉnh Bình Phước nhấn mạnh, sau khi nổ súng bắn 4 người tử vong, 1 người bị thương vào chiều 29/1 trên địa bàn xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, đối tượng Tuấn đã lẩn trốn. Nhận thấy đối tượng manh động, có thể bỏ trốn lên các địa bàn lân cận TP.HCM hoặc trốn qua Campuchia. Để phối hợp truy bắt đối tượng, giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Trưởng công an các huyện, Thị xã, thành phố khẩn trương thông báo nội dung vụ án, đặc điểm đối tượng và vật chứng cần truy tìm đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị, các phòng ban ngành, đoàn thể và người dân. Đồng thời, các đơn vị tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, công tác quản lý địa bàn, quản lý tạm trú, tạm vắng, quản lý xuất nhập cảnh… triển khai đồng bộ các lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ chủ động phát hiện, truy bắt đối tượng.

Các phòng, ban, Công an huyện biên giới phối hợp các đơn vị tăng cường kiểm tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện, bắt giữ đối tượng, không để đối tượng bỏ trốn sang Campuchia. Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện, thị xã, thành phố rà soát, triệt phá tất cả các tụ điểm đánh bạc trên địa bàn, không để các tụ điểm này hoạt động để phòng ngừa vụ việc tương tự như Củ Chi xảy ra. Nơi nào để xảy ra tụ điểm đánh bạc phức tạp, người đứng đầu đơn vị nơi đó chịu trách nhiệm trước giám đốc công an tỉnh.

Trước đó, công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) cũng ra thông báo truy tìm Lê Quốc Tuấn (33 tuổi), là người đã xả súng bắn chết tại chỗ 4 người ở một sòng bạc tại huyện Củ Chi, TP.HCM.

Theo lãnh đạo Công an huyện Bến Cát và chỉ đạo của giám đốc Công an tỉnh, đơn vị thông báo đến người dân về mức độ nguy hiểm của Lê Quốc Tuấn và đề nghị người dân nếu phát hiện thì báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất chứ không tự ý bắt giữ.

Bên cạnh đó, Công an thị xã Bến Cát cũng chuẩn bị sẵn sàng ra quân phối hợp truy bắt Tuấn khi cần thiết.

