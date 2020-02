Bệnh nhân thứ hai ra viện, xin được ở lại chăm cha đang điều trị nCoV

Với hai trường hợp dương tính với virus Corona đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, người con trai Li ZiChao (28 tuổi) đã hoàn toàn âm tính dù không dùng thuốc đặc trị. Người con đã khỏi bệnh hoàn toàn nhưng người cha cần theo dõi thêm.

Chia sẻ với báo giới, bệnh nhân Li ZiChao cho biết anh cám ơn Bộ Y tế, Bệnh viện Chợ Rẫy đã điều trị cho hai cha con anh thành công. Các bác sĩ của bệnh viện đã chăm sóc anh cả về thể chất và tinh thần. Ngày 4/2, anh Chao được ra viện nhưng anh xin ở lại để chăm sóc cho cha.

Theo bác sĩ Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM từ ngày 3/2, ông liên tiếp nhận được các cuộc gọi từ báo chí tới người thân, bạn bè hỏi về thông tin có 33 ca tử vong ở Bệnh viện Chợ Rẫy do virus Corona. Ông Thức cho biết ngay sau đó bệnh viện đã có công văn gửi Cơ quan CSĐT Công an TP HCM và các cơ quan chức năng đề nghị điều tra người đã tung tin lên mạng xã hội với nội dung có 33 người tại bệnh viện chết do nhiễm corona.

Bác sĩ Nguyễn Tri Thức khẳng định thông tin trên là không đúng sự thật. Trong thời gian qua, với sự nỗ lực của Chính phủ, Bộ Y tế cũng như ngành y tế nỗ lực tối đa để có được kết quả chống dịch tốt thì một số người thiếu ý thức đã xuyên tạc mang tính phá hoại, gây hoang mang cho người dân. Bản thân ông cũng rất buồn vì những thông tin xuyên tạc như trên. Bệnh viện Chợ Rẫy cũng cố gắng dồn toàn lực chống dịch và điều trị cho bệnh nhân.

Những thông tin trên mạng xã hội có thể gây hoang mang cho người dân. “Nhiều người đã gọi điện thoại hỏi tôi về việc thông tin có 33 người tử vong ở Bệnh viện Chợ Rẫy là thông tin xuyên tạc. BV Chợ Rẫy đã gửi văn bản tới Công an TP.HCM xử lý triệt để thông tin đó” – bác sĩ Thức nói.

BV Chợ Rẫy chủ động thông tin truyền thông để chấn chỉnh các thông tin trên mạng xã hội. Quan điểm là xử lý nghiêm về các thông tin xuyên tạc này.

K. Chi