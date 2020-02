Bé 3 tháng tuổi ra viện trong niềm hân hoan của ngành y

GS Lê Thanh Hải – Giám đốc Bệnh viện Nhi trung ương cho biết đây là thông tin vui mừng. Ngày 11/2, Bệnh viện Nhi trung ương tiếp nhận bệnh nhân 3 tháng tuổi tên là N.G.L là bệnh nhân nhỏ nhất trong 16 bệnh nhân mắc Covid-19. Cháu bé được điều trị cách ly do tiếp xúc với bà ngoại; bà có tiếp xúc với dì là người đi từ Vũ Hán về.

Sau đó, cháu bị sổ mũi, ho và được hệ thống phòng dịch ở Bình Xuyên sàng lọc và xét nghiệm, tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung Ương thì phát hiện bé dương tính với Covid – 19.

Khi ở Bình Xuyên, bệnh nhi có sốt nhẹ, ăn uống kém. Bác sĩ chụp phim phát hiên có tổn thương mức độ nhẹ, bạch cầu hơi tăng, chức năng khác ở giới hạn bình thường. Lúc đầu, theo chỉ đạo chung là 4 tại chỗ để giảm bớt phát tán nguồn bệnh ra xung quanh nhưng đây là trường hợp đặc biệt nên rất thận trọng.

Các bác sĩ quyết định chuyển cháu về để điều trị tại Bệnh viện Nhi trung ương phòng bất trắc có thể xử lý kịp thời.

Khi nằm tại Bệnh viện Nhi trung ương, cháu bé được tổ chức cách ly đặc biệt và theo dõi sát sao xem diễn biến bất thường của trẻ. Có chế độ chăm sóc cho cả bà mẹ và cháu bé. Sau 2 lần xét nghiệm các chỉ số trở về bình thường, 2 lần đều âm tính với covid- 19. Mẹ cháu bé cũng đều cho kết quả âm tính sau 2 lần xét nghiệm.

GS Hải khẳng định cả mẹ và cháu bé không còn là nguồn lây bệnh. Sau khi xin ý kiến từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid -19 quốc gia. Bệnh viện đã cho 2 mẹ con cháu bé về địa phương và có theo dõi của các bác sĩ bệnh viện.

TS Nguyễn Văn Lâm - trưởng khoa truyền nhiễm Bệnh viện Nhi trung ương cho biết khi vào viện cháu bé tỉnh táo, tiếp xúc tốt, nhiệt độ cơ thể 36,6 độ C. Trẻ có ho húng hắng, bụng mềm, gan, lách không to, bú tốt, đại tiểu tiện bình thường. Kết quả chụp Xquang tim phổi cho thấy có tuyến hung to, tăng đậm nhánh phế quản sau tim trái.

Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhi, Ban lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương và Trung tâm y học Lâm sàng các bệnh nhiệt đới đã hội chẩn, chẩn đoán đưa ra phương pháp điều trị.

Theo TS Lâm khi tiếp nhận bệnh nhân, bệnh viện đã chuẩn bị sẵn sàng vì đây là ca bệnh nhi duy nhất ở Việt Nam. Việc điều trị cũng không có gì khó khăn vì bệnh viện điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế đồng thời thêm thông tin từ các chuyên gia của Trung Quốc để có phương pháp điều trị phù hợp. Sức khỏe của bệnh nhân tốt lên từng ngày.

TS Lâm cho biết virus corona chủng mới (Covid - 19) chủ yếu lây qua giọt bắn mang virus. Khi mẹ chăm sóc cháu được khuyến cáo tuyệt đối phòng bệnh như đeo khẩu trang, đeo kính, chăm sóc có thể đi găng, hạn chế sự lây lan từ con sang mẹ. Vì thế, hai mẹ con bên nhau nhiều ngày nhưng mẹ cháu bé vẫn âm tính.

Bác sĩ thực hiện đúng tiêu chí phòng ngừa chuẩn, cắt đường lây vì đã hiểu rõ đường lây của virus này nên may mắn không có nhân viên y tế nào lây bệnh.

Mẹ cháu bé cho biết trong 9 ngày điều trị tại Bệnh viện Nhi trung ương, sức khỏe cháu bé ngày càng tốt, ăn ngủ tốt.

PGS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh cho biết hiện nay chỉ còn bệnh nhân cuối cùng là bố của chị D. người đi từ Vũ Hán về đang chờ kết quả còn hiện tại có 15 bệnh nhân đã khỏi bệnh. Bệnh nhân Việt kiều 73 tuổi, quá cảnh ở Vũ Hán, Trung Quốc đang điều trị ở Bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM ngày 21/2 sẽ ra viện.

Nhưng với bối cảnh dịch Covid -19 hiện nay, mọi người vẫn không nên chủ quan. Bộ Y tế đã xây dựng các tình huống luôn sẵn sàng đáp ứng trên cả mức của tổ chức Y tế thế giới.

Khánh Chi