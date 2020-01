Bắt vụ đánh bạc 'khủng' bên bờ sông Lam, huy động 5 xe khách chở con bạc

Trước đó, vào tháng 4/2019, cảnh sát phát hiện có một nhóm đối tượng thường xuyên tổ chức đánh bạc, địa điểm chúng hay tổ chức là tại huyện Nam Đàn, Nghệ An.

Các đối tượng này đánh bạc theo một số hình thức truyền thống như xóc đĩa, liêng... tụ tập đông người. Đặc biệt, sới bạc không cố định, thay đổi liên tục nhằm tránh sự phát hiện, theo dõi của công an.

Ngay sau đó, chuyên án được xác lập để đấu tranh, triệt phá.

Do tính chất phức tạp và tinh vi của đường dây đánh bạc này nên Công an tỉnh Nghệ An đã gửi công văn đề nghị Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an giúp đỡ, phối hợp để phá án.

Sau nhiều tháng điều tra, theo dõi, chiều 13/1, hàng trăm cảnh sát thuộc Công an tỉnh Nghệ An và Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) bao vây, ập vào một quán karaoke 4 tầng tại thị trấn Nam Đàn, bắt các đối tượng đang đánh bạc.

Các đối tượng đánh bạc này ở tứ xứ, trú ở nhiều huyện, thành trên địa bàn tỉnh, có cả đối tượng ở ngoài tỉnh.

Công an tỉnh Nghệ An đã phải huy động 5 ô tô khách đến để chở hết các con bạc về cơ quan điều tra.

Hiện, vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bảo Trâm