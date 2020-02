Bắt kẻ xăm trổ đầy mình lái ô tô đi cướp giật tài sản

Vào 11h30 ngày 24/2, các trinh sát Phòng cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp Công an huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) tiến hành vây bắt đối tượng Trần Vương Phong (SN 1995, quê quán huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định; tạm trú huyện Lạc Dương - Lâm Đồng) vì có hành vi lái xe ô tô cướp giật tài sản của 2 mẹ con du khách từ Nha Trang đến.

Can phạm bị bắt giữ khi xuất hiện tại cây xăng trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường 7, TP Đà Lạt - Lâm Đồng). Hiện Công an đang bị lấy lời khai, đấu tranh, làm rõ hành vi để xử lý theo pháp luật.

Thông tin từ Phòng cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng, trước đó 2 tiếng, đối tượng Phong lái xe ô tô hiệu Vinfast biển số 49A-299... do hắn thuê để đi chơi. Khi hắn đi qua khu du lịch Zoodo ở huyện lạc Dương (giáp ranh TP Đà Lạt), phát hiện mẹ con chị H. đi xe máy, dừng nghỉ chân tại đây, hắn đến gần vờ hỏi đường rồi bất ngờ giật dây chuyền, giỏ xách của chị H. (bên trong có số tiền gồm 3 triệu đồng, ĐTDĐ và mộ số giấy tờ liên quan), rồi lái xe tẩu thoát.

Bị bất ngờ, mẹ con du khách hoảng loạn chạy theo nhưng không kịp và báo Công an. Chỉ trong vòng 2 giờ đồng hồ, bằng biện pháp nghiệp vụ, tích cực truy xét nóng nghi can, các trinh sát hình sự Công an Lâm Đồng đã xác định được đối tượng, phương tiện hắn điều khiển để gây án và tiến hành bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp.

Được báo tin để nhận lại tài sản, mẹ con chị H. rất bất ngờ và xúc động, cảm ơn cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Lâm Đồng và Công an huyện Lạc Dương đã nhanh chóng bắt được thủ phạm, trả lại tài sản cho mẹ con chị.

Theo báo Công an TP.HCM