9 thói quen nên tránh để không nhiễm sốt virus

1. Dụi mắt là thói quen nên tránh để không nhiễm sốt virus

Dụi mắt là một trong những thói quen nên tránh để không nhiễm sốt virus. Dụi mắt giúp bạn cảm thấy dễ chịu hơn nhưng vô tình bạn lại đem vi khuẩn, virus từ tay lên mắt. Những vi khuẩn, virus này xâm nhập vào niêm mạc mắt gây nên nhiều bệnh nhiễm trùng nguy hiểm, trong đó có sốt virus.

Các nhà khoa học của Đại học Colorado, Mỹ đã chỉ ra rằng, một trong những thói quen nên tránh để không nhiễm sốt virus chính là dụi mắt. Trong tay của bạn có tới hơn 150 loài vi khuẩn, virus trong đó có virus gây bệnh đường hô hấp – nguyên nhân chủ yếu gây nên chứng bệnh sốt virus.



2. Lười rửa tay



Lười rửa tay cũng là một trong những thói quen nên tránh để không nhiễm sốt virus. Thói quen lười rửa tay sẽ khiến virus gây bệnh sốt virus dễ dàng di cư và gây bệnh cho con người. Thói quen lười rửa tay tưởng chừng như vô hại nhưng chúng lại ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của bạn.

Để phòng bệnh sốt virus hay những căn bệnh nguy hiểm khác như tiêu chảy, cúm,… bạn cần thường xuyên rửa tay với các dung dịch diệt khuẩn, đồng thời vệ sinh thân thể thường xuyên. Đây được xem là biện pháp đơn giản nhưng vô cùng hữu hiệu giúp phòng bệnh do virus, vi khuẩn gây ra.



3. Không tiêm vacxin



Không tiêm vacxin cũng là một trong những thói quen nên tránh để không nhiễm sốt virus. Khi cơ thể bạn được tiêm phòng đầy đủ sẽ giúp nâng cao sức đề kháng, giúp bạn phòng chống được chứng bệnh sốt virus hiệu quả hơn.



4. Thời gian biểu không cố định



Một lịch trình sinh hoạt thiếu khoa học cũng là thói quen nên tránh để không nhiễm sốt virus. Điều này tưởng chừng như vô lý nhưng khi lịch trình sinh hoạt không ổn định sẽ khiến cho nhịp sinh học bị thay đổi. Nhịp sinh học thay đổi là một trong những tác nhân khiến sức đề kháng của bạn suy giảm nghiêm trọng.



Thay đổi thời gian biểu thường xuyên có thể khiến bạn căng thẳng, stress,… kích thích cơ thể sản sinh ra hormone stress cortisol. Hormon stress cortisol gây suy giảm miễn dịch, làm giảm khả năng chống chọi của cơ thể đối với bệnh sốt virus.



5. Lười vận động



Lười vận động là một trong những thói quen nên tránh để không nhiễm sốt virus. Khi bạn lười vận động cơ thể bạn sẽ trở nên nặng nề và chậm chạp hơn. Đồng thời, lười vận động khiến tuần hoàn lưu thông máu kém đi, lưu lượng máu nuôi dưỡng tới các cơ quan trong cơ thể cũng kém đi, điều này ảnh hưởng xấu đến khả năng chống chọi với virus gây bệnh sốt virus.



6. Cắn móng tay



Cắn móng tay là một trong những thói quen nên tránh để không nhiễm sốt virus. Cắn móng tay tàn phá mạnh mẽ sức khỏe của bạn. Theo đó, những người thường xuyên cắn móng tay có nguy cơ mắc bệnh tiêu chảy hay nôn mửa do Escherichia coli hay mắc cúm, mắc các bệnh do virus gây ra, trong đó có sốt virus cao hơn những người không thường xuyên làm động tác này.



7. Hút thuốc lá



Thói quen nên tránh để không nhiễm sốt virus tiếp theo mà chúng tôi muốn nói tới chính là thói quen hút thuốc lá. Hút thuốc lá không chỉ khiến bạn có nguy cơ mắc chứng ung thư phổi mà còn làm suy giảm chức năng miễn dịch do trong chúng chứa lượng lớn các chất độc hại đối với sức khỏe. Khi sức đề kháng suy giảm thì khả năng bạn mắc sốt virus là rất lớn.

8. Không giặt ga trải giường thường xuyên



Không giặt ga trải giường thường xuyên là thói quen nên tránh để không nhiễm sốt virus. Trong ga trải giường chứa rất nhiều bụi vải, vi khuẩn, virus,… bạn tiếp xúc hàng ngày với chúng sẽ khiến bạn tăng nguy cơ mắc các bệnh về đường hô hấp mà còn làm tăng nguy cơ mắc các bệnh do virus gây ra, trong đó có sốt virus.



9. Thiếu ngủ



Thiếu ngủ cũng là thói quen nên tránh để không nhiễm sốt virus. Thiếu ngủ khiến tế bào trong cơ thể không được nghỉ ngơi, chúng phải hoạt động quá mức. Đặc biệt là các tế bào miễn dịch, để ngăn chặn tình trạng suy giảm miễn dịch do thiếu ngủ, bạn cần ngủ đủ giấc từ 7 đến 9 tiếng mỗi đêm để cơ thể hồi phục.

Phạm Thị Mai/phunuvietnam.vn