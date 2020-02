6 đám cưới kín tiếng bậc nhất showbiz Việt, không thể thiếu hôn lễ của Tóc Tiên

Kết hôn luôn là thông tin trọng đại mà nhiều nghệ sĩ luôn cân nhắc khi chia sẻ với công chúng. Vậy nên trong khi nhiều người lựa chọn việc công khai với người hâm mộ thì cũng có người quyết định giấu tất cả những vấn đề thuộc về riêng tư này.

Có rất nhiều cặp đôi nghệ sĩ khi tổ chức hôn lễ không muốn phóng viên báo chí tác nghiệp để tạo không gian riêng tư cho gia đình hai bên. Chính vì vậy nhiều đám cưới của các sao Việt được huy động lực lượng bảo vệ cực kì nghiêm ngặt để hạn chế tối đa hình ảnh của cô dâu chú rể lọt ra ngoài.

Cùng điểm lại những lễ cưới kín đáo bậc nhất showbiz Việt!

Đám cưới của nữ diễn viên Tăng Thanh Hà và doanh nhân Louis Nguyễn

Hôn lễ của Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn được diễn ra vào ngày 11/11/2012. Vì muốn có không gian riêng nên cả hai chủ động hạn chế việc tác nghiệp của truyền thông. Bảo vệ được huy động đông và cực kì nghiêm khắc với nhiều lớp được bố trí quanh khu biệt thự của Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn. Nhiều ô mà đen cũng được sử dụng để che chắn không để hình ảnh của cặp đôi được ghi lại.

Quan khách đến tham dự lễ cưới được yêu cầu không dùng các phương tiện để quay phim, chụp hình kể cả điện thoại di động.

Một trong những hình ảnh hiếm hoi của Tăng Thanh Hà và chồng trong đám cưới được chia sẻ.

Hiện tại sau gần 8 năm kết hôn, Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn vẫn đang có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc viên mãn. Cả hai có với nhau 2 người con một trai, một gái.

Đám cưới của Hoa hậu Đặng Thu Thảo và doanh nhân Trung Tín

Tháng 10/2017, Hoa hậu Việt Nam năm 2012 Đặng Thu Thảo lên xe hoa về nhà chồng. Giống với Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn, Đặng Thu Thảo và chồng quyết định tổ chức một hôn lễ riêng tư hạn chế truyền thông tác nghiệp. Nhiều vệ sĩ được huy động để đảm bảo an ninh ở khu vực diễn ra đám cưới. Lễ rước dâu cũng rất kín đáo và có rất ít hình ảnh được rò rỉ ra bên ngoài.

Khách mời đến dự phải mang theo thiệp mời mới được vào thang máy lên khu vực tổ chức hôn lễ. Hoa hậu Đặng Thu Thảo đã gửi thư đến phóng viên báo chí với nội dung từ chối cho tác nghiệp.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo và chồng Trung Tín trong đám cưới cách đây 3 năm.

Đám cưới hai diễn viên Trường Giang và Nhã Phương

Hôn lễ của Trường Giang và Nhã Phương diễn ra vào tháng 9/2018 là một trong những đám cưới được chú ý bậc nhất showbiz Việt ở thời điểm đó. Chính vì vậy cặp đôi rất chú ý đến vấn đề an ninh lẫn khách mời đến dự. Tất cả những ai được mời đến phải diện trang phục trắng - đen, cầm theo thiệp và không được đi cùng trẻ em.

Trường Giang và Nhã Phương bật khóc trong đám cưới vào tháng 9/2018.

Trước đó trong lễ đính hôn tại một bãi biển ở Đà Nẵng, Trường Giang và Nhã Phương cũng thắt chặt an ninh khi bao nguyên một khu resort và và thuê đội ngũ vệ sĩ gồm 50 người trải dài từ khu lễ tân cho tới nơi diễn ra buổi lễ. Thậm chí những vị khách đang lưu trú ở khu resort đó cũng được yêu cầu không đến nơi làm lễ của Trường Giang và Nhã Phương. Sát giờ lễ đính hôn diễn ra, phía an ninh còn kiểm tra điện thoại của các khách mời. Đây cũng là lí do khiến mọi hình ảnh của lễ đính hôn vô cùng hiếm hoi và gần như không bị lọt lên mạng xã hội.

Một trong những hình ảnh hiếm hoi của cặp đôi từ lễ đính hôn.

Đám cưới của người mẫu Trương Nam Thành và doanh nhân Thu Huyền

Trong hôn lễ của Trương Nam Thành và Thu Huyền, những quy định cực kì nghiêm ngặt được đặt ra khi chú rể chỉ cho bạn bè chụp hình với mình mà không được chụp với cô dâu hay cả hai vợ chồng.

Cùng với đó, tất cả các nghệ sĩ khách mời đến dự tiệc cưới đều không được nhắc đến việc là đang đi đám cưới của Trương Nam Thành trên mạng xã hội, nếu muốn đăng hình có thể sử dụng "caption" khác. Chỉ những ai có thiệp mời mới được vào, an ninh siết chặt cực nghiêm ngặt. Quan khách đều được yêu cầu không chụp ảnh, quay phim. Trước đó, các nghệ sĩ của showbiz khi nhận thiệp cưới đều được chú rể nhắn riêng nhờ giữ kín địa điểm cưới và cũng không đăng ảnh trên trang cá nhân.

Trương Nam Thành cực kì kín đáo về đám cưới, rất ít hình ảnh được chia sẻ ra bên ngoài.

Đám cưới của nữ ca sĩ Bảo Thy và chồng doanh nhân Phan Lĩnh

Giữa tháng 11/2019, "công chúa bong bóng" Bảo Thy chính thức lên xe hoa về nhà chồng với đám cưới được tổ chức ở một khách sạn sang trọng ở trung tâm Sài Gòn. Vì không muốn hình ảnh về hôn lễ xuất hiện tràn lan trên mạng, Bảo Thy huy động lực lượng an ninh bảo vệ nghiêm ngặt, cùng với đó yêu cầu báo chí truyền thông không tác nghiệp.

Nữ ca sĩ cho biết cô sẽ chủ động chia sẻ thông tin và hình ảnh về đám cưới nên mong muốn phóng viên báo chí không tác nghiệp ở lễ cưới. Trong buổi lễ ở nhà thờ, Bảo Thy và chồng được các vệ sĩ bảo vệ nghiêm ngặt, dùng ô che chắn để không có hình ảnh bị lọt ra ngoài. Bảo Thy cũng mời ít khách mời là nghệ sĩ trong showbiz Việt đến dự.

Bảo Thy và chồng trong đám cưới vào tháng 11/2019.

Đám cưới nữ ca sĩ Tóc Tiên và Producer Hoàng Touliver

Hôm nay ngày 20/2/2020, hôn lễ của Tóc Tiên và Hoàng Touliver đã diễn ra tại một nhà thờ ở Đà Lạt. Sau nhiều thông tin đồn đoán thì cuối cùng cặp đôi cũng chính thức nên duyên vợ chồng với đám cưới giản dị tại thành phố mộng mơ.

Vốn là người không muốn chia sẻ nhiều về chuyện tình cảm nên ngay từ khi mới yêu đến lúc cưới, Tóc Tiên chỉ một lần duy nhất lên tiếng về việc yêu đương với Hoàng Touliver là khi cô xác nhận cả hai đang hẹn hò. Ngoài ra không có bất kì thông tin nào khác về cặp đôi được chia sẻ từ chính chủ..

Trong buổi lễ diễn ra vào sáng ngày 20/2, Tóc Tiên và Hoàng Touliver chỉ động thắt chặt an ninh ở khu vực diễn ra hôn lễ. Đội ngũ vệ sĩ được huy động, ô được sử dụng để che chắn cho cô dâu và chú rể, hạn chế hình ảnh được phát tán. Cùng với đó các hướng vào khu vực nhà thờ nơi Tóc Tiên và Hoàng Touliver trao lời hẹn ước đều được đóng kín và chỉ có số lượng khách mời ít ỏi được vào.

Hôn lễ của Tóc Tiên và Hoàng Touliver diễn ra sáng nay, ngày 20/2.

Phương Thảo