5 dấu hiệu sớm ở trẻ cảnh báo con có khả năng chậm phát triển trí tuệ

Chậm phát triển trí tuệ hay con gọi là thiểu năng trí tuệ, biểu hiện đặc trưng là trí thông minh dưới mức bình thường (IQ<75). Trẻ có một số giới hạn về chức năng não bộ và thiếu những kỹ năng cần thiết cho cuộc sống hằng ngày như giao tiếp, tư duy logic, hành xử xã hội…



Nhiều bậc cha mẹ cảm thấy con mình có vẻ chậm phát triển hơn so với những đứa trẻ cùng trang lứa. Đó có thể là sự thật nhưng cũng có khi là những lo lắng thái quá của cha mẹ. Bởi một em bé mới vài tháng tuổi vẫn chưa biết đi, chưa biết nói sẽ rất khó để nhận định rằng con thông minh hay chậm phát triển hơn các bạn cùng tuổi.



Vậy đâu là những dấu hiệu thật sự của những đứa trẻ chậm phát triển trí tuệ từ khi còn sơ sinh. Cha mẹ có thể tham khảo những gạch đầu dòng sau:

1. Bú mẹ khó khăn



Trẻ sơ sinh nếu gặp vấn đề trong bú mẹ như mút sữa khó khăn, dễ bị nôn trớ thì điều đó rất có khả năng liên quan đến trí thông minh của bé.



2. Chậm biết cười



Hầu hết trẻ từ 3 đến 4 tháng đã biết cười tươi khi người lớn trêu đùa. Nếu một em bé từ 6 tháng đến 1 tuổi mà vẫn hiếm khi cười, đó cũng là dấu hiệu bất thường của trí não bé.



3. Khả năng vận động kém



Trí não phát triển không bình thường, khả năng vận động của đứa trẻ cũng sẽ bị ảnh hưởng. Từ vấn đề lẫy, ngồi, bò, đi đều sẽ chậm hơn so với các em bé khác. Đặc biệt dấu hiệu của chậm phát triển trí tuệ càng biểu hiện rõ nét ở việc tập đi của bé. Nếu con từ 18 tháng, thậm chí đến 3 tuổi còn chưa biết đi thì cha mẹ phải hết sức lưu ý.



4. Biết nói muộn

Trẻ nhỏ bình thường từ 7 tháng đã bắt đầu nói ê a, đến 1 tuổi thì bập bẹ được vài từ đơn. Sang 1,5 tuổi trẻ có thể nói được nhiều từ hơn, 2 tuổi đã trả lời được các vấn đề đơn giản cha mẹ đặt ra và tới 3 tuổi trẻ có khả năng biểu đạt được chuẩn xác ý nghĩ của mình. Nếu em bé của bạn biết nói chậm chạp hơn so với thông thường, vậy bạn phải đặc biệt cảnh giác bởi trẻ có khả năng mắc chứng chậm phát triển trí tuệ.



5. Năng lực tập trung kém



Có những đứa trẻ đối với các sự vật xung quanh rất lạnh nhạt, thờ ơ, không có cách nào tập trung được sự chú ý. Cho dù chúng có hứng thú với thứ gì đó thì thời gian sẽ rất ngắn và phản ứng đặc biệt chậm chạp. Điều đó chứng tỏ đứa trẻ có năng lực tư duy logic hạn chế, chậm phát triển trí não.



Tuy nhiên cha mẹ cũng cần nhớ rằng, mỗi một đứa trẻ là một cá thể khác nhau, có sự phát triển khác nhau của riêng chúng. Có đứa trẻ phát triển sớm và mạnh mẽ hơn so với các bạn khác. Vì vậy, chỉ cần con bạn tăng trưởng không quá chậm so với tiêu chí thông thường thì cha mẹ chưa cần quá lo lắng. Nói đơn giản như việc tập lẫy, tập đi của con, nếu mùa đông mặc nhiều quần áo và cha mẹ bế con nhiều thì rõ ràng trẻ sẽ chậm biết lẫy, biết đi hơn là điều bình thường.

Hải Đường/phunuvietnam.vn