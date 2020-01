41 người TQ chết vì virus corona, hơn 1.000 người mắc trên thế giới, 1 ra viện

RT đưa tin, đây là bệnh nhân đầu tiên nhiễm virus corona được xuất viện kể từ khi dịch bệnh bùng phát.

Cụ thể, tờ Beijing Daily cho hay, sau 6 ngày điều trị, bệnh hô hấp của nữ bệnh nhân 56 tuổi tên Chen đã có những cải thiện rõ rệt. Hai xét nghiệm máu độc lập cho thấy bệnh nhân có kết quả âm tính với virus corona. Ngoài ra, bệnh nhân cũng thực hiện chụp CT phổi.

Sau khi được các chuyên gia kiểm soát dịch bệnh thực hiện thêm các bài kiểm tra, nữ bệnh nhân đã được chuyển khỏi phòng cách ly.

Bà Chen là người sinh sống lâu năm ở thành phố Vũ Hán, tâm điểm của dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona. Vào ngày 10/1, bà bị sốt và mệt. Tới ngày 12/1, bà Chen nhập viện ở Thượng Hải.

Trước đó, chính quyền Trung Quốc xác nhận ít nhất 800 trường hợp nhiễm virus corona và 26 người đã chết do nhiễm chủng virus mới được ghi nhận phát hiện trường hợp mắc đầu tiên tại thành phố Vũ Hán. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) gọi chủng virus này là 2019-nCoV hoặc Novel Coronavirus. Trung Quốc cũng đã cho cách ly 23 triệu người nhằm ngăn chặn dịch bệnh bùng phát.

Giới chức thành phố Vũ Hán cho biết thêm, họ đang cho xây một cở sở điều trị chuyên biệt trong 10 ngày tới nhằm đưa tất cả các bệnh nhân nhiễm virus corona về tập trung tại một khu vực. Hành động này nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan thêm. Ngân hàng Phát triển Trung Quốc cũng đã trao cho thành phố Vũ Hán 2 tỉ nhân dân tệ (290 triệu USD) để hỗ trợ ngăn chặn bệnh dịch.

Trong khi đó, hôm 24/1, giới chức Trung Quốc cho hay số người chết vì nhiễm virus corona đã tăng lên 41 người mà phần lớn nạn nhân là người cao tuổi có bệnh tiền sử và tất cả đều sinh sống ở Trung Quốc.

Sau khi Mỹ xác nhận trường hợp thứ hai phơi nhiễm với virus corona và Pháp có thêm 3 trường hợp, Tổng thống Donald Trump đã gửi lời cảm ơn tới Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vì những nỗ lực kiểm soát bệnh dịch.

Đáng nói WHO chỉ gọi dịch viêm phổi lạ do virus corona mới gây ra là cuộc khủng hoảng địa phương chứ chưa tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc tế.

Hiện chưa có vaccine phòng virus có thể lây lan qua đường hô hấp này. Các triệu chứng nhiễm virus bao gồm sốt, khó thở và ho.

