36 tỉnh, thành phố cho học sinh nghỉ học phòng virus corona

Mới nhất là các tỉnh Quảng Ngãi, Lạng Sơn, Gia Lai, Thái Bình với thời gian nghỉ là 1 tuần (từ 3-9/2).

Sáng 3/2, một số địa phương như Đồng Tháp, Tuyên Quang, Sơn La...cũng đã quyết định cho học sinh nghỉ học phòng virus corona

Trong số 36 tỉnh/thành phố cho học sinh nghỉ học đến thời điểm này có:

30 tỉnh cho học sinh nghỉ một tuần (từ 3-9/2) gồm: Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Hà Nội, Long An, Kiên Giang, Bình Thuận, Cần Thơ, Sóc Trăng, Vĩnh Long, TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Hà Giang, Hưng Yên, Lai Châu, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Khánh Hòa, Hà Nam, Đồng Tháp, Hòa Bình, Ninh Bình, Tuyên Quang, An Giang, Đồng Nai (riêng thành phố Biên Hòa nghỉ 2 ngày 3, 4/2), Quảng Ngãi, Lạng Sơn, Gia Lai, Thái Bình;



2 tỉnh cho học sinh nghỉ 2 ngày (3, 4/2) gồm: Hậu Giang, Cao Bằng;



4 tỉnh cho học sinh nghỉ 3 ngày (3, 4, 5/2) là Tiền Giang, Lào Cai, Ninh Thuận, Hải Phòng.



Trước đó, ngày 1/2, sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, Bộ GDĐT đã đề nghị Thủ tướng chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh đã công bố dịch (Khánh Hòa, Vĩnh Phúc và Thanh Hóa) cho trẻ mầm non, nhà trẻ, học sinh tiểu học, học sinh phổ thông nghỉ học.



Cho đến chiều 2/2, Văn phòng Thủ tướng có hồi đáp, trong đó nêu rõ: Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định cụ thể bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Bộ GD-ĐT hướng dẫn cụ thể việc cho học sinh nghỉ học, đặc biệt đối với học sinh dưới 12 tuổi tại các tỉnh đã công bố dịch; chỉ đạo áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch như: đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng, sử dụng chất sát khuẩn, khử trùng trường, lớp học.

Song Nguyên