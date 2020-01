30 Tết, CSGT xử lý 320 tài xế vi phạm nồng độ cồn, phạt hơn 3 tỷ

Cục CSGT, Bộ Công an thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông ngày 30 Tết nguyên đán Canh Tý 2020.

Theo đó, trong sáng nay, toàn quốc xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông, làm chết 17 người, 19 người bị thương. Trong đó, tai nạn giao thông đường bộ có 26 vụ, không có vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng nào xảy ra.

So với cùng kỳ năm trước: giảm 11 vụ (30%); giảm 7 người chết (29%); giảm 8 người bị thương (29%).

Thực hiện cao điểm của Cục CSGT về bảo đảm TTATGT-TTXH trên các tuyến giao thông dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và các lễ hội đầu xuân năm 2020, lực lượng CSGT toàn quốc đã nỗ lực bảo đảm TTATGT.

Trong ngày 24/1 lực lượng CSGT toàn quốc đã tiến hành kiểm tra lập biên bản 3.352 trường hợp vi phạm TTATGT. Tước GPLX 527 trường hợp, tạm giữ 27 ô tô, 515 mô tô các loại, phạt tiền hơn 3 tỷ đồng. Tiến hành kiểm tra xử lý 327 trường hợp vi phạm TTATGT đường thủy, phạt tiền hơn ba trăm triệu đồng. Đặc biệt, 43 địa phương báo cáo xử lý 320 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn.

Trước đó, Cục CSGT đã yêu cầu lãnh đạo Phòng CSGT Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tập trung chỉ đạo với tinh thần cao nhất; CSGT cấp tỉnh và cấp huyện đảm bảo tối đa lực lượng, phương tiện để thực hiện, tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh, thành phố huy động lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát trật tự, Công an cơ sở… để tiến hành thường xuyên, liên tục kiểm soát và xử lý các trường hợp vi phạm nồng độ cồn trên các tuyến giao thông đối với người điều khiển ô tô và mô tô cả trong các ngày Tết, không để việc kiểm soát và xử lý bị chùng xuống.

Đình Hiếu