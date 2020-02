20 loại thực phẩm giàu vitamin K

Vitamin K là một loại vitamin thiết yếu đóng vai trò quan trọng trong quá trình đông máu và giúp xây dựng, duy trì xương chắc khỏe.



Ngoài ra, vitamin K còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe khác như: ngăn ngừa bệnh tim, giảm lượng đường trong máu, cải thiện sức khỏe nhận thức…



Vitamin K có thể được cung cấp từ những loại thực phẩm giàu vitamin K. Nếu không kết hợp đủ các loại thực phẩm này vào chế độ ăn uống của bạn có thể dẫn đến thiếu vitamin K.



Trong bài viết lần này, chúng tôi đã liệt kê ra 20 thực phẩm giàu vitamin K mà bạn cần biết:



1. Bơ



Bơ là một loại trái cây bổ dưỡng chứa nhiều vitamin K và các chất dinh dưỡng quan trọng khác như đồng, sắt, kẽm và mangan.



100g quả bơ chứa 21 mcg vitamin K.

2. Kiwi



Kiwi chứa một lượng đáng kể vitamin K, canxi, magiê và phốt pho, tất cả đều góp phần cải thiện sức khỏe của xương và giảm nguy cơ loãng xương.



100g kiwi chứa 40,3 mcg vitamin K.



3. Mận



Mận là một nguồn vitamin K tốt. Ăn mận giúp ngăn ngừa suy giảm chức năng xương và cải thiện mật độ xương.



100g mận chứa 59,5 mcg vitamin K.



4. Quả việt quất



Quả việt quất chứa các vitamin và khoáng chất thiết yếu như vitamin K, kẽm, magiê, mangan, canxi, phốt pho và sắt.



100g quả việt quất chứa 19,3 mcg vitamin K.

5. Lựu



Lựu là một nguồn vitamin K, kali, vitamin C và folate tốt, tất cả đều có lợi cho sức khỏe tổng thể của bạn.



100g quả lựu chứa 16,4 mcg vitamin K.



6. Quả mâm xôi



Quả mâm xôi là một nguồn vitamin K tuyệt vời, nếu ăn loại quả này hàng ngày sẽ giúp duy trì xương chắc khỏe. Chúng cũng là một nguồn vitamin C, chất xơ và mangan tốt.



100g quả mâm xôi chứa 19,8 mcg vitamin K.



7. Rau bina



Rau bina được biết đến với giá trị dinh dưỡng cao. Loại rau lá xanh này rất giàu vitamin K và tiêu thụ khoảng nửa cốc lá rau bina nấu chín sẽ đáp ứng nhu cầu vitamin K hàng ngày của bạn.



100g rau bina chứa 483,5 mcg vitamin K.

8. Cải xoăn



Cải xoăn là một loại rau lá xanh khác giàu vitamin K. Siêu thực phẩm này cũng chứa nhiều canxi, folate, kali và các chất dinh dưỡng cần thiết khác.



100g cải xoăn chứa 828,3 mcg vitamin K.



9. Rau mù tạt



Rau mù tạt chứa hàm lượng vitamin K cao, khi ăn loại rau này giúp củng cố xương. Nó cũng là một nguồn thực phẩm giàu magiê, canxi và axit folic.



100g rau mù tạt chứa 257,5 mcg vitamin K.



10. Rau xanh



Rau xanh là một nguồn tuyệt vời chứa nhiều vitamin K, kali, phốt pho, canxi, sắt và kẽm. Nó cải thiện sức khỏe của xương và giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và bệnh tim.



100g rau xanh chứa 437,1 mcg vitamin K.



11. Cải xanh



Rau cải rất giàu vitamin K và các chất dinh dưỡng khác và ít calo. Ăn rau củ cải xanh sẽ tăng cường làn da và mái tóc khỏe mạnh, ngăn ngừa loãng xương và giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.



100g rau củ cải chứa 251 mcg vitamin K.



12. Rau diếp



Rau diếp là một loại rau lá xanh rất giàu vitamin K, các vitamin và khoáng chất khác như vitamin A, vitamin B6, niacin, riboflavin, thiamin, selen, kali và phốt pho.



100g rau diếp chứa 24,1 mcg vitamin K.

13. Súp lơ



Súp lơ xanh cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất và các hợp chất hoạt tính sinh học khác bao gồm vitamin K, vitamin A, vitamin C, kali, phốt pho và selen.



100g súp lơ chứa 102 mcg vitamin K.



14. Bắp cải



Bắp cải là một nguồn vitamin K tốt và chứa một lượng nhỏ các chất dinh dưỡng khác như vitamin A, sắt, chất xơ và riboflavin.



100g bắp cải chứa 76 mcg vitamin K.



15. Đậu xanh



Đậu xanh rất giàu vitamin K, vitamin C, folate và chất xơ. Ăn đậu xanh sẽ giúp giảm bệnh tim, tiểu đường và nguy cơ béo phì.



100g đậu xanh chứa 43 mcg vitamin K.



16. Bí ngô



Bí ngô là nguồn cung cấp vitamin K, vitamin A, vitamin E, vitamin C, kẽm, đồng và kali tốt.



100g bí ngô chứa 1,1 mcg vitamin K.



17. Măng tây



Măng tây là một nguồn thực phẩm tuyệt vời chứa vitamin K, kali, vitamin E, vitamin A, folate, vitamin C, mangan, đồng và kẽm.



100g măng tây chứa 41,6 mcg vitamin K.

18. Đậu xanh



Đậu xanh rất giàu vitamin K và các chất dinh dưỡng cần thiết khác như vitamin A, folate, vitamin B6, thiamin, vitamin C và mangan.



100g đậu xanh chứa 9 mcg vitamin K.



19. Ức gà



Ức gà giúp bổ sung lượng vitamin K, protein, selen, vitamin B6, phốt pho và niacin tốt.



100g ức gà chứa 14,7 mcg vitamin K.



20. Hạt điều



Hạt điều là nguồn cung cấp vitamin K, vitamin E, folate, vitamin B6, đồng, kẽm, kali, sắt và magiê tốt cho cơ thể.



100g hạt điều chứa 34,1 mcg vitamin K.

