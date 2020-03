2 Trung tá CSGT Đồng Nai bị tố ‘bảo kê’ xe tự nhận kỷ luật​ giáng chức và cảnh cáo

Cụ thể, Trung tá Phạm Hải Cảng, Đội trưởng Đội CSGT số 2, tự nhận mức kỷ luật giáng chức; còn Trung tá Phan Cẩm Tú, Đội phó Đội CSGT số 1, tự nhận mức kỷ luật cảnh cáo. Cả hai đang bị tạm đình chỉ công tác.

Riêng Thiếu tá Hoàng Nam, cán bộ CSGT có liên quan đến việc tố "bảo kê", tự nhận mức kỷ luật khiển trách.

Nguồn tin PV cho hay, đây chỉ là mức kỷ luật mà Trung tá Cảng và Trung tá Tú xin tự nhận, còn mức độ kỷ luật ra sao phải chờ Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai quyết định.

Trước đó, 2 cán bộ CSGT thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đã gửi đơn đến Ban giám đốc Công an tỉnh và các cơ quan chức năng tố cáo Trung tá Cảng và Trung tá Tú có dấu hiệu bảo kê cho xe tải trên quốc lộ 20, gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông.

Vào cuộc xác minh, Thanh tra Công an tỉnh xác định ông Cảng và ông Tú có dấu hiệu vi phạm quy trình công tác, xử lý xe quá tải. Thanh tra Công an tỉnh cũng đã mời nhiều cán bộ CSGT liên quan đến làm việc, xác minh làm rõ sự việc.

Trong khi đó, Thanh tra Bộ Công an xác định 2 lãnh đạo Đội CSGT ở Đồng Nai là Phạm Hải Cảng và Phan Cẩm Tú đã gọi điện can thiệp 16 trường hợp vi phạm.

Cụ thể, Trung tá Phạm Hải Cảng đã gọi điện thoại để can thiệp xử lý 10 phương tiện vi phạm. Trung tá Phạm Cẩm Tú (Đội phó Đội CSGT số 1) đã gọi điện thoại can thiệp xử lý sáu phương tiện vi phạm.

Nguyễn Tuấn