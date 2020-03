2 doanh nhân bị giam giữ trái pháp luật: Mong muốn cơ quan tố tụng thận trọng hơn!

Theo hồ sơ, ông Hướng góp vốn trong Công ty TNHH Gas Bình Dương, đóng tại Khu công nghiệp Đồng An, giữ chức Phó Tổng giám đốc. Năm 2000, giữa các thành viên trong HĐQT công ty xảy ra tranh chấp. Ông Hướng cùng hai người khác cho rằng ông Nguyễn Viết Tạo, Tổng giám đốc có biểu hiện lạm dụng chức vụ để chiếm đoạt tài sản của công ty. Ngày 18/9/2000, nghi ngờ ông Tạo có ý đồ tẩu tán tài sản, một số thành viên trong HĐQT đưa người đến công ty canh giữ. Ông Tạo chỉ đạo bảo vệ chống lại, dẫn đến xô xát. Trong khi Bộ Công an đang điều tra chuyên án Z5.01(chuyên án Năm Cam) thì năm 2002, ông Tạo gửi đơn tố cáo một số lãnh đạo Công ty cổ phần Hưng Thịnh (đơn vị chủ đầu tư Khu công nghiệp Đồng An) thuê đàn em Năm Cam chiếm giữ tài sản của Công ty Gas. Ngày 29/4/2003, Bộ Công an khởi tố vụ án Gây rối trật tự công cộng xảy ra tại đây từ năm 2000, đồng thời bắt ông Lân, ông Hướng cùng 5 người khác. Sau đó CSĐT đề nghị VKSND Tối cao phê chuẩn lệnh bắt tạm giam nhưng không được phê chuẩn, nhưng hai người vẫn bị giam giữ. Đến ngày 16-8-2004, VKSND Tối cao ra quyết định đình chỉ điều tra bị can, trả tự do cho ông Bằng, ông Lân và ông Hướng. Bộ Công an xác định đã bắt tạm giam ông Lân 41 ngày, ông Hướng 63 ngày mà "không có lệnh hợp pháp".