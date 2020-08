'Sao' Việt day dứt nỗi đau sảy thai

Sảy thai là một sự cố mà không ai mong muốn nhưng đó là nỗi đau cả về thể xác và tinh thần mà đối với nhiều người phụ nữ khó có thể gượng dậy được. Trong giới showbiz cũng có nhiều sao Việt phải chịu nỗi đau mất con từ trong bụng mẹ. Mới nhất là NSND Lê Khanh đã bật khóc khi kể trên truyền hình.

Lê Khanh sảy thai vì mải đi diễn, thấy chồng nhìn mình như tội đồ

Tại chương trình Chị em chúng mình, nghệ sĩ Lê Khanh đã nước mắt lã chã kể: "Trong cuộc đời tôi có những giọt nước mắt ám ảnh và day dứt vô cùng. Đó là nỗi day dứt về nghệ thuật và cuộc đời, về vinh quang và sự trả giá cho vinh quang đó. Tới tận bây giờ, tôi vẫn không biết nỗi ám ảnh ấy còn hay đã hết trong cuộc đời mình. Tôi không bao giờ trả lời được điều này.

Năm đó, tôi đang mang bầu đứa con thứ hai, nhưng đồng thời nhận được vai chính trong vở kịch Bến Bờ Xa Lắc. Đến ngày tổng duyệt, tôi phát hiện mình bị động thai. Tôi căng thẳng vô cùng, cứ băn khoăn không biết nên diễn hay nghỉ. Tôi tìm đến bệnh viện ở Hà Nội thì bác sĩ bảo cứ yên tâm, bây giờ có nhiều thuốc giữ thai lắm.

Họ tiêm cho tôi một liều thuốc tốt nhất. Tôi thấy yên tâm vì được chăm sóc tận tình, rồi cứ thế đi diễn. Đêm tổng duyệt ấy thành công vô cùng, khiến tôi rất vui mừng. Nhưng ngay sau đó, tôi phải vào ngay bệnh viện nằm vì có vấn đề với thai nhi. Nằm đến ngày thứ 6, bác sĩ bảo tôi: 'Em bình tĩnh nhé, em đã bị sảy thai rồi'".

NSND Lê Khanh ân hận vì đi diễn dẫn đến động thai không giữ được.

Nỗi đau đó quá lớn đến nỗi Lê Khanh không rơi được nước mắt: "Lúc đó, tôi không khóc nổi vì không tin vào tai mình. Điều khiến tôi ân hận nhất là biết trước nguy hiểm với con mình nhưng vẫn lên sân khấu. Tôi ái ngại với cả một hội đồng và tập thể, sợ họ nghĩ mình thế này thế kia. Tôi không bao giờ dám mạnh mẽ, dám làm theo ý mình. Tôi đã không dám sống vì tôi, vì con tôi.

Về tới nhà, tôi nhìn vào mắt chồng giống như tội đồ. Đó chính là sự day dứt lớn nhất mà cả cuộc đời tôi không bao giờ tha thứ cho mình được. Có những giọt nước mắt khủng khiếp tới mức không thể nào chảy trên má được như tôi từng trải qua".

"Về tới nhà, tôi nhìn vào mắt chồng giống như tội đồ", nữ nghệ sĩ xót xa.

Chính vì những mất mát đã trải qua, nữ nghệ sĩ cho rằng khóc được cũng là một chuyện nên làm: "Chứ bây giờ các bạn còn khóc được thì cứ khóc hết đi, không việc gì phải che giấu. Phụ nữ có đặc quyền được khóc, được yếu đuối nên cứ thoải mái mà khóc. Có thể mình mạnh mẽ ở ngoài cuộc sống nhưng về tới nhà thì cứ cởi lòng mình ra để rũ bỏ tất cả. Càng đi sâu và xa hơn trong cuộc đời này, tôi mới hiểu, có những cái mình muốn làm nhưng không thể làm được".

Vợ hơn 8 tuổi của Vũ Hà nhiều lần sảy thai, mãi chẳng thể có con

Nam ca sĩ Vũ Hà có vợ là Huyền Vân hơn anh 8 tuổi nhưng nhiều năm trong showbiz anh giấu kín bà xã. Mãi vài năm gần đây anh mới công khai. Trong một sự kiện họp báo show truyền hình, nam ca sĩ gây bất ngờ khi tiết lộ bà xã nhiều lần hư thai, chính vì vậy mà mãi không có con.

"Mấy năm đầu cưới nhau, vợ tôi cũng đã có thai nhưng đã bị sảy thai 3 lần. Lúc đó cô ấy cũng buồn, nhưng giờ tôi nghĩ chuyện con cái là do duyên trời. Nên nếu mình không có duyên thì tôi cứ dành tình cảm hết cho cậu con trai nuôi du học tại Mỹ", nam ca sĩ cho hay.

Vũ Hà buồn rầu khóc trong lần chia sẻ về nỗi đau mất con.

An ủi do duyên trời nhưng cũng có khi nhớ lại, nam ca sĩ không kìm được nước mắt. Anh từng kể khi lấy nhau lúc đó vợ anh đã 36 tuổi. Là chị cả trong gia đình lại kết hôn muộn nhất, lấy chồng kém tuổi nên khi có thai ai cũng mừng. Giọng ca Búp bê Chao Mi Ao cũng rất vui khi nghĩ sắp được lần đầu làm cha, dù vậy do thai nhi chỉ được 1-2 tháng sau thì mất.

Anh khóc khi nhớ đến lần thứ 2 cũng vậy: "Tôi vẫn nhớ buổi sáng hôm đó, cô ấy đang ngồi với tôi thì bị ra máu. Tôi sợ quá, liền chở vào bệnh viện. Đúng như linh tính, bác sĩ nói con tôi không giữ được nữa. Vợ tôi khóc nhiều nhất, tôi cố nén vì nếu khóc theo thì không khí tang thương quá. Tôi khuyên cô ấy: Chắc hai đứa mình không có duyên đón con về nên ở vậy cũng vui rồi."

Huyền Vân, vợ hơn 8 tuổi của Vũ Hà phải cắt bỏ buồng trứng.

Lần thứ 3, bác sĩ cũng thông báo thai ngoài tử cung và vợ Vũ Hà đã phải phẫu thuật cắt buồng trứng cũng đồng nghĩa cô không bao giờ có con được nữa. Nam ca sĩ xót xa: "Điều kinh khủng nhất là khi tôi đang ấp ủ bao nhiêu ước mơ vì lần đầu tiên có con thì bác sĩ kêu mất con rồi. Những người như vợ chồng tôi ao ước có con còn không được, trong khi nhiều người trẻ coi việc phá thai quá bình thường. Tôi nghĩ đơn giản, người nào bỏ con một lần rồi sẽ có lần thứ hai, dần dần tâm họ sẽ ác lên. Không có ai phá thai nhiều mà không ác cả".

Giờ nam ca sĩ đã 51 tuổi, còn bà xã cận tuổi 60. Vũ Hà cho biết vợ chồng anh có 5-6 đứa cháu gọi bằng "ông bà". Dù không có con nhưng được chơi với đàn cháu, ẵm bồng anh cũng thấy rất thích. Với nam ca sĩ, giờ hai vợ chồng già sống an nhàn là đã cảm thấy hạnh phúc.

Nghệ sĩ hài Kiều Linh hư thai suýt chết, giờ vẫn chưa có con chung với chồng hơn 20 tuổi

Cặp nghệ sĩ hài Kiều Linh - Mai Sơn là một trong những đôi vợ chồng lệch tuổi trong làng giải trí. Cả hai vốn là thầy trò và cách nhau đến 20 tuổi. Sự chân thành và tận tâm của Mai Sơn đã khiến Kiều Linh cảm mến nhưng mất 7 năm yêu nhau họ mới tiến đến hôn nhân.

Dù chênh lệch tuổi tác và vẫn bên nhau hạnh phúc nhưng một điều chưa trọn vẹn khi Kiều Linh - Mai Sơn chưa có con chung. Năm 2012, một cú sốc lớn đã xảy đến với Kiều Linh mà mãi sau này cô vẫn ám ảnh. Đó là vì ham công tiếc việc, cô mất đứa con trong bụng mà không hề hay biết.

Kiều Linh mất nhiều máu, tính mạng bị đe dọa trong lần thai hoại tử.

"Lúc bào thai bị hoại tử, tôi được đưa vào bệnh viện cấp cứu, bác sĩ thông báo em bé không thể giữ lại được và tính mạng tôi cũng bị đe dọa vì mất máu quá nhiều. Lúc đó, tôi phải mổ để lấy u sơ. Trải qua chuyện đó, tôi bị khủng hoảng một thời gian dài, tâm lý bất ổn, lúc nào cũng sợ hãi. Hơn nữa, thể trạng tôi khá yếu lại dễ bị tổn thương nên tôi thật sự không dám mạo hiểm lần nữa", nữ nghệ sĩ từng tâm sự.

Kiều Linh biết, đã là phụ nữ ai cũng khát khao có được một đứa con song cô nghĩ mình có thể có con theo cách khác. Nhiều người bảo phải sinh con để sau này về già có người chăm lo cho mình, còn nữ nghệ sĩ cho rằng con cái lớn lên chúng nó còn phải lo cho tương lai, gia đình nhỏ của chúng nên không muốn trở thành gánh nặng của con.

Nữ nghệ sĩ bên ông xã Mai Sơn và 2 con chồng.

Chưa thể sinh con, bù lại Kiều Linh rất thương con riêng của chồng. Cô coi 2 con của ông xã Mai Sơn như con ruột, đồng thời có 4 đứa con nuôi là cháu ruột nên cô cho rằng như vậy đủ rồi. "Anh Sơn muốn có đứa con chung với tôi nhưng anh vẫn ủng hộ quyết định của vợ. Anh bảo sức khỏe quan trọng trên hết, miễn sao vợ chồng sống hạnh phúc với nhau là đủ vui rồi. Cuộc sống có mấy ai được trọn vẹn đâu?", nữ nghệ sĩ đã thổ lộ.

Ngoài ra một số sao Việt khác như ca sĩ Pha Lê, MC Huyền Ny, Phi Thanh Vân, Đinh Y Nhung, DJ Thúy Khanh, vợ Tùng Dương, vợ Baggio... cũng từng đau đớn vì nỗi đau sảy thai. Nhưng may mắn hơn, sau đó họ đã có lại được những đứa con để bù đắp nên nỗi mất mát cũng đỡ ám ảnh phần nào.

Theo phunuvietnam.vn