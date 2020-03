Yên Bái: Bắt 3 đối tượng lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc

Ngày 22/3, Công an huyện Mù Cang Chải vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Vừ Thị Pàng (SN 1988, ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Chải, tỉnh Yên Bái), Thào Seo Xóa (SN 1991) và Lù Seo Châu (SN 1990) cùng trú tại xã Tả Ngài Chồ, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai về hành vi mua bán người.

Trước đó, do có nhu cầu tìm việc làm thuê nên chị Sùng Thị Sua và Sùng Thị Giàng (cùng trú bản Trống Gầu Bua thuộc xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái) đã nhờ Vừ Thị Pàng giới thiệu việc làm tại tỉnh Lào Cai.

Do tin tưởng nên chị Sùng Thị Sua và Sùng Thị Giàng đã làm theo hướng dẫn của đối tượng Pàng là bắt xe khách lên huyện Mường Khương (tỉnh Lào Cai), sau đó bị Vừ Thị Pàng cùng 2 người đàn ông lừa bán sang Trung Quốc với giá hơn 40 triệu đồng tiền Việt Nam.

Đến tháng 12/2019, chị Sùng Thị Sua trốn khỏi Trung Quốc qua đường tiểu ngạch và làm đơn tố cáo hành vi phạm tội của Pàng.

Sau khi tiếp nhận thông tin Công an Mù Cang Chải đã điều tra, xác minh, tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Vừ Thị Pàng về hành vi mua bán người.

Mở rộng điều tra, đến tháng 2/2020, 2 đối tượng là Thào Seo Xóa và Lù Seo Châu đã đến cơ quan Công an tự thú cùng về hành vi mua bán người với Vừ Thị Pàng. Hiện cơ quan Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định của pháp luật.

Sông Yên