Xúc động tâm thư của giảng viên kêu gọi sinh viên học online vì tương lai tươi sáng

Chúng tôi xin được trích lại phần nội dung chính bức tâm thư như sau:

"Chúng ta đã có một kỳ nghỉ tết lịch sử, mà ngay cả những người có nhiều kinh nghiệm sống nhất hoặc những người giàu trí tưởng tượng nhất cũng không thể nghĩ ra được kịch bản đang xảy ra.

Ban đầu ngay cả chính bản thân thầy cũng cảm thấy rất thích thú vì chưa bao giờ mình được nghỉ dạy lâu đến thế và chắc chắn rằng các bạn sinh viên của thầy cũng suy nghĩ như vậy thậm chí là còn muốn cho điều này kéo dài hơn nữa để mình có thể tha hồ vui chơi mà không phải lo lắng gì đến việc đi học.

Nhưng nếu có theo dõi thời sự hàng ngày về tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp hiện nay trên thế giới và ở Việt Nam thì chúng ta bắt đầu chuyển từ cảm giác “sướng quá” vì được nghỉ học sang cảm giác “lo lắng bất an” không chỉ riêng về vấn đề sức khỏe của bản thân của những người xung quanh mà bây giờ còn là vấn đề kinh tế, xã hội nữa.

Chưa dừng lại ở đó nhé các em, nếu tình hình dịch bệnh tiếp tục kéo dài, mà chắc chắn là sẽ còn kéo dài nữa vì hiện nay dịch bệnh đã lan rộng, có mặt ở trên tất cả các quốc gia và thế giới vẫn chưa tìm được vắc-xin cũng như phương pháp điều trị hiệu quả, thì mọi hoạt động của xã hội sẽ bị trì trệ trong đó có cả việc học tập của các bạn.

Đến thời điểm này, thầy tin chắc rằng các bạn sinh viên của thầy đã có đủ thời gian để nghỉ ngơi, chắc có lẻ cũng đang rất chán vì đã quá lâu không được đi học. Vấn đề ở đây không còn là điểm số, không phải là chuyện đậu hay rớt môn nữa mà thầy khuyên các bạn nên suy nghĩ xa hơn một chút cho tương lai.

Nếu tình hình tiếp tục diễn biến phức tạp kéo dài thì chính các bạn đang đánh mất thời gian và làm chậm lại tương lai của mình khi không có bất kỳ hành động tích cực nào để duy trì việc học tập. Có thể việc học online chưa thực sự hấp dẫn bằng lớp học thực tế nhưng các bạn có thể xem lại bài giảng nhiều lần, học vào bất cứ lúc nào bạn rảnh, trao đổi, đặt các câu hỏi thắc mắc và thậm chí được phép thi hoặc làm bài kiểm tra nhiều lần.

Nếu các em đang gặp những vấn đề khó khăn như không có máy tính, không có internet thì cũng có thể chia sẻ những khó khăn này với giáo viên chủ nhiệm, với khoa và nhà trường để có thể tìm cách hỗ trợ các bạn.

“Something is better than nothing”, tuy khó hiểu hơn lớp học thực tế nhưng biết và hiểu một ít thông tin về môn học trên hệ thống E-learn vẫn hơn là không biết gì hết. Thầy và các bạn hiện nay vẫn không thể làm gì tốt hơn cho bản thân và cộng đồng trước tình hình này.

Nếu các bạn có thể làm tốt nhiệm vụ hiện nay của mình như vậy cũng là việc làm có ý nghĩa. Do vậy các em hãy đứng dậy tiến về bàn máy tính hoặc mở chiếc điện thoại của mình lên và học bất cứ khi nào có thời gian rảnh. Hãy học tập tích cực cho bản thân và chính tương lai của các bạn. Mong rằng mọi việc sẽ sớm qua đi và chúng ta lại được gặp nhau trong những buổi học thực tế. Chúc các bạn và gia đình bình an trước hiểm họa này của nhân loại".

Thầy Hoàng Anh chia sẻ: "Việc học trực tuyến hiện nay vẫn chưa thực sự đạt được kết quả mong muốn.

Dù khoa Cơ điện - Điện tử nói riêng và trường ĐH Lạc Hồng nói chung đã tổ chức các bài học trực tuyến trên hệ thống E-learn nhằm mục đích hỗ trợ cho việc học tập nhưng qua thống kê thì số lượng sinh viên của khoa tham gia các môn học online không cao chỉ đạt khoảng 60%, vẫn còn nhiều sinh viên chưa đăng nhập vào hệ thống".

Theo thầy Hoàng Anh thì trong số tỷ lệ 60% các bạn sinh viên tham gia học thì chỉ có khoảng 20% các bạn xem nội dung bài giảng chi tiết, đa số các bạn chỉ làm các bài tập bắt buộc và trả lời các câu hỏi mà chưa đọc nội dung bài giảng. Trên hệ thống E-learn các giáo viên giảng dạy rất dễ để biết được chính xác bạn nào đã xem bài giảng và bạn nào chỉ trả lời câu hỏi.

"Điều trên thôi thúc tôi cần thức tỉnh các sinh viên của mình để ngay từ hôm nay các em phải tự giác thực sự để học online dù chỉ là biện pháp tình thế. Kể cả các em gặp khó khăn về việc không có phương tiện học online chúng tôi cũng sẽ tìm mọi cách hỗ trợ các em hết mức", thầy Hoàng Anh chia sẻ.

Hoàng Thanh