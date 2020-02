Xử phạt nhóm người tuyên truyền trái phép Pháp luân công ở Móng Cái

Theo hồ sơ, vào khoảng 10h00 ngày 13/2/2020, trước cửa số nhà 87 đường Trần Phú (phường Trần Phú, TP Móng Cái) cơ quan chức năng của TP Móng Cái phát hiện nhóm đối tượng do Đỗ Thu Hà (sinh năm 1959, Phường Trần Phú, TP Móng Cái) đang tuyên truyền, phát khẩu trang kèm theo vật phẩm sách hoa sen về pháp luân công.

Vào thời điểm kiểm tra, Đỗ Thu Hà đi cùng Nguyễn Thị Lũy (SN 1973); Nguyễn Đình Hiền (SN 1966, cùng trú tại Đào Phúc Lộc, phường Trần Phú, TP Móng Cái); Lê Thị Liên (SN 1975, trú tại phường Trần Phú, TP Móng Cái) và Nguyễn Thị Vy (SN 1970, trú tại phường Ka Long, TP Móng Cái) mang theo 17 hộp khẩu trang, kèm theo vật phẩm tuyên truyền Pháp luân công cùng hướng dẫn công dân về cách tập Pháp luân công.

Theo cơ quan chức năng TP Móng Cái, các đối tượng đã tàng trữ, phát hành, xuất bản bản in, nhân bản lậu, in giả, in nối bản, trái phép hoặc xuất bản không có hóa đơn, chứng từ thể hiện nguồn gốc hợp pháp dưới 50 bản.

Hành vi của nhóm người trên đã vi phạm quy định tại điểm a, khoản 1, điều 27 Nghị định số 159 /2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về "quy định xử phạt hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản".

Đoàn kiểm tra liên ngành TP Móng Cái đã thu giữ toàn bộ tài liệu, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Theo quy định, Pháp luân công ở Việt Nam không được công nhận là tổ chức tín ngưỡng tôn giáo. Do vậy, mọi hoạt động phát tán tài liệu, tập trung đông người gây mất an ninh trật tự là vi phạm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyên Trung